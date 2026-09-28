संत तुकडोजी महाराज की पावन भूमि पर 'सेवा संकल्प यात्रा' का भव्य स्वागत, वृक्षारोपण और जनसेवा से दिया ग्राम विकास का संदेश

'वडनगर से वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा' अमरावती जिले के मोझरी पहुंची. यहां राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के गुरुकुंज आश्रम में यात्रा का स्वागत किया गया...

अमरावती जिले के मोझरी पहुंची 'वडनगर से वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा'

पीएम मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरा होने 17 सितंबर से हुआ शुभारंभ

तुकडोजी महाराज के गुरुकुंज आश्रम में हुआ यात्रा का स्वागत

पीएम नरेंद्र मोदी के सेवा, जनभागीदारी और ग्राम विकास के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के मकसद से भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से निकाली जा रही 'वडनगर से वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा' अमरावती जिले के मोझरी पहुंची. यहां राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के गुरुकुंज आश्रम में यात्रा का स्वागत किया गया.

कार्यक्रम में भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण प्रमुख रूप से मौजूद रहे. उन्होंने राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की समाधि और गादी के दर्शन किए. इसके साथ ही यात्रा में शामिल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया.

वृक्षारोपण से हुई कार्यक्रम की शुरुआत

गुरुकुंज आश्रम में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण के साथ हुई. इसके बाद सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया गया और छात्रों को पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी चीजें बांटी गईं. आयोजकों के मुताबिक, इन गतिविधियों के जरिए सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी और ग्राम विकास का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रविंद्र चव्हाण ने कहा कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने अपने लेखन और सामाजिक कामों के माध्यम से जनसहभागिता के जरिए ग्राम विकास का विचार समाज के सामने रखा था. उन्होंने कहा कि इस विचार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से समाज के आखिरी व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और सेवा से जुड़े कामों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.

भाजपा और भाजयुमो के कई पदाधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महासचिव और विधायक डॉ. संजय कुटे, सांसद डॉ. अनिल बोंडे, भाजयुमो अध्यक्ष कृष्णराज महाडिक, भाजपा अमरावती ग्रामीण मोर्शी जिलाध्यक्ष और विधायक प्रताप अडसड, विधायक राजेश वानखड़े, विधायक चंदू यावलकर, भाजपा अमरावती ग्रामीण मेलघाट जिलाध्यक्ष प्रभुदास भिलावेकर और अमरावती महानगर जिलाध्यक्ष डॉ. नितिन धांडे समेत बड़ी संख्या में भाजपा और भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

इस मौके पर भाजयुमो अमरावती ग्रामीण मोर्शी जिलाध्यक्ष सचिन इंगले, नितिन गुढदे, आरती वानखड़े, जयंत डेहनकर, किरण पातुरकर, बादल कुलकर्णी, चेतन गावंडे, डॉ. संगीता शिंदे और चंद्रशेखर भोयर सहित दूसरे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी सहभागिता की. इस संकल्प यात्रा के दौरान सेवा कार्यों, सामाजिक सहभागिता और ग्राम विकास से जुड़े संदेशों को लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है.

क्या है वडनगर से वाराणसी सेवा संकल्प यात्रा?

पीएम मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 17 सितंबर 2026 से इस संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है. वड़नगर से शुरू हुई यह यात्रा 7 अक्तूबर 2026 को वाराणसी में खत्म होगी. इस यात्रा का मकसद पीएम के सेवा, सुशासन और राष्ट्रभक्ति से संदेश को जन-जन तक पहुंचाना और समाज के आखिरी व्यक्ति तक सेवाभाव पहुंचाना है.

यह यात्रा विशाल मोटरसाइकिल रैली के रूप में निकली है. यह रैली देश के कई राज्यों से गुजरते हुए वाराणसी पहुंचेगी और इसमें देशभर के युवा और कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं. यात्रा के दौरान रास्ते में अलग-अलग पड़ावों पर स्वच्छता अभियान, पौधरोपण, गोसेवा, बाइक रैलियां और जन चौपालों का आयोजन किया जा रहा है.