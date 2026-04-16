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संविधान के वो 7 आर्टिकल कौन से हैं, जिनमें संशोधन से जुड़े 3 बिल आज सरकार पेश करने वाली है?

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भारत

संविधान के वो 7 आर्टिकल कौन से हैं, जिनमें संशोधन से जुड़े 3 बिल आज सरकार पेश करने वाली है?

संसद का तीन दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो रहा है. आज लोकसभा में तीन बिल पेश होने वाले हैं. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान संशोधन बिल और परिसीमन बिल पेश करेंगे. वहीं गृह मंत्री अमित शाह केंद्र शासित प्रदेश कानून पेश करेंगे.

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Kusum Lata

Updated : Apr 16, 2026, 11:29 AM IST

संविधान के वो 7 आर्टिकल कौन से हैं, जिनमें संशोधन से जुड़े 3 बिल आज सरकार पेश करने वाली है?

आज से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र. फोटो- ANI

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आज (16 अप्रैल, 2026) से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है. यह विशेष सत्र महिला आरक्षण बिल और डीलिमिटेशन बिल पर चर्चा के लिए बुलाया गया है. यह सत्र 18 अप्रैल तक चलेगा. संसद की वेबसाइट पर जारी किए गए लिस्ट ऑफ बिजनेस की मुताबिक, आज लोकसभा में तीन बिल पेश किए जाएंगे. इनके जरिए संविधान के 7 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन का प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा जाएगा.

कौन से तीन बिल आज लोकसभा में पेश होंगे?

1- संविधान (131वां संशोधन), बिल 2026: यह बिल कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे.
2- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026: इस बिल को गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे. 
3- परिसीमन बिल, 2026: इस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे.

Indian Express अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इन विधेयकों के माध्यम से सरकार संविधान के आर्टिकल 55, आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, आर्टिकल 170, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332 और आर्टिकल 334A में संशोधन का प्रस्ताव देगी. चलिए जानते हैं कि संविधान के ये अनुच्छेद किन विषयों पर हैं.

संविधान का आर्टिकल 55 | Article 55 of Indian Constitution

संविधान का आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पर बात करता है. यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति का चुनाव निष्पक्ष होगा और सभी राज्यों को जनसंख्या के आधार पर बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. 

संविधान का आर्टिकल 81 | Article 81 of Indian Constitution

संविधान के आर्टिकल 81 में ये लिखा हुआ है कि लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं. इनमें से 530 सदस्य राज्यों से चुने गए प्रतिनिधि होंगे और अधिकतम 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए प्रतिनिधि होंगे. इसमें यह लिखा है कि जनसंख्या के आधार पर राज्यों के लिए लोकसभा सीटें तय होंगी.

संविधान का आर्टिकल 82 | Article 82 of Indian Constitution

संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जाएगा. बता दें कि, आखिरी बार लोकसभा की सीटें 1971 की जनगणना के बाद 1973 में बढ़ाई गई थीं. तब लोकसभा सीटों के 522 से बढ़ाकर 543 किया गया था. 

संविधान का आर्टिकल 170 | Article 170 of Indian Constitution

संविधान का आर्टिकल 170 कहता है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होने अनिवार्य हैं. वहीं, ज्यादा से ज्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं. इसमें यह भी लिखा है कि विधानसभा क्षेत्रों का बंटवारा इस हिसाब से होगा कि राज्य की हर विधानसभा सीट पर जनसंख्या समान हो. इसमें यह भी लिखा है कि हर जनगणना के बाद राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या को रीएडजस्ट किया जाएगा.

संविधान का आर्टिकल 330 | Article 330 of Indian Constitution

संविधान का आर्टिकल 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बात करता है.

संविधान का आर्टिकल 332 | Article 332 of Indian Constitution

यह अनुच्छेद राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बात करता है. इसमें लिखा है कि विधानसभाओं में आरक्षित सीटों का प्रतिशत राज्य में ST/SC जनसंख्या के मुताबिक होना चाहिए.

संविधान का आर्टिकल 334A | Article 334 of Indian Constitution

यह अनुच्छेद संविधान के 106वें और 128वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया है. यह महिला आरक्षण पर बात करता है. इसके तहत महिलाओं को लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है. 

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