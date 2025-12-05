IndiGo मामले पर बढ़ी सरकार की सख्ती! हाई-लेवल जांच के आदेश, जानें कब तक सुधरेंगे हालात

IndiGo: इंडिगो फ्लाइट बाधाओं के बाद सरकार ने हाई-लेवल जांच का आदेश दिया है. यात्रियों को हो रही दिक्कतें बढ़ने पर मंत्रालय ने हेल्पलाइन शुरू की है.

IndiGo: देशभर में इंडिगो की फ्लाइट्स में आई लगातार रुकावट के बाद सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. यात्रियों को हो रही दिक्कतें बढ़ने पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंडिगो के पूरे मामले की हाई-लेवल जांच का आदेश दिया है. मंत्रालय का कहना है कि यह जांच बताएगी कि इस गड़बड़ी की असली वजह क्या थी और आगे ऐसा दोबारा न हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं. साथ ही यात्रियों की मदद के लिए कई तात्कालिक उपाय भी किए गए हैं.

हाई-लेवल जांच

इंडिगो की फ्लाइट्स में बड़े पैमाने पर आने वाली तकनीकी और शेड्यूलिंग रुकावटों ने यात्रियों की परेशानियां बढ़ा दी थीं. लगातार बढ़ते शिकायतों, कैंसिलेशन और देरी के बाद सरकार ने अब इस मामले को गंभीरता से लिया है. मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने मंगलवार देर रात घोषणा की कि इंडिगो की हालिया सर्विस बाधाओं की हाई-लेवल जांच कराई जाएगी. मंत्रालय ने कहा कि जांच टीम यह पता लगाएगी कि इंडिगो के सिस्टम में आखिर ऐसी क्या चूक हुई, जिसके कारण हजारों यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी. जहां भी जिम्मेदारी तय होगी, वहां उचित कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही, भविष्य में ऐसी रुकावट न आए इसके लिए विशेष सुझाव और सुधार योजनाएं भी तैयार की जाएंगी.

हेल्पलाइन नंबर जारी

यात्रियों की मदद के लिए मंत्रालय ने 24×7 कंट्रोल रूम भी सक्रिय किया है, जो रियल-टाइम में स्थिति पर नजर रख रहा है. मामले से निपटने के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर, 011-24610843, 011-24693963 और 09650391859 जारी किए गए हैं ताकि यात्रियों को तुरंत सहायता मिल सके. मंत्रालय ने यह भी बताया कि DGCA के नए Flight Duty Time Limitations (FDTL) नियमों को फिलहाल रोक दिया गया है, ताकि फ्लाइट ड्यूटी में लचीलापन रहे और संचालन सुचारू बनाया जा सके.

नए FDTL नियमों के लागू होने के बाद क्रू उपलब्धता बिगड़ गई

इंडिगो के सीईओ एल्बर्स ने स्वीकार किया कि नए FDTL नियमों के लागू होने के बाद क्रू उपलब्धता बिगड़ गई थी, जिससे शेड्यूल भारी प्रभावित हुआ. पिछले कुछ दिनों में किए गए सुधारात्मक प्रयास सफल नहीं रहे, जिसके बाद पूरे ऑपरेशन सिस्टम को रीसेट करने का बड़ा फैसला लिया गया. एल्बर्स ने कहा कि कंपनी यात्रियों की परेशानी के लिए पूरी जिम्मेदारी लेती है और 6 दिसंबर से बड़ी संख्या में कैंसिलेशन कम होने की उम्मीद है. कंपनी का दावा है कि 10 से 15 दिसंबर के बीच फ्लाइट संचालन लगभग सामान्य हो जाएगा.

