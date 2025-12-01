FacebookTwitterYoutubeInstagram
5 साल में 2 लाख से ज्यादा कंपनियों को लग गया ताला, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

इमरान खान के समर्थक न हो जाएं आपे से बाहर, खैबर पख्तूनख्वा में लग सकता है गवर्नर रूल, कुछ ऐसी है प्लानिंग

मेष से लेकर मीन तक... जानिए कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें सभी राशियों का भाग्यफल

पाकिस्तान की कौन सी जेल मानी जाती है सबसे खतरनाक, जिसमें कैदी खुद मांगते हैं मौत की दुआ!

एक क्रिकेटर कितनी बार संन्यास वापस ले सकता है? जानें क्या है क्रिकेट के नियम

भारत में इन सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मिलती है प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सैलरी

भारत

5 साल में 2 लाख से ज्यादा कंपनियों को लग गया ताला, सामने आया चौंकाने वाला आंकड़ा

सरकार ने संसद में जो आंकड़ा पेश किया वह 2 लाख के पार पहुंच चुका है. सरकार ने साथ ही यह भी साफ किया कि इसके पीछे आर्थिक मंदी और उद्योग संकट जैसी समस्या ही जिम्मेदार नहीं है.

रईश खान

Updated : Dec 01, 2025, 09:51 PM IST

सांकेतिक तस्वीर

देश में बीते 5 साल में प्राइवेट कंपनियों के शटडाउन का सिलसिला तेजी से बढ़ा है. सरकार ने सोमवार को इसके आंकड़े लोकसभा में पेश किए. कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले पांच वर्षों में देशभर में 2,04,268 निजी कंपनियां बंद हो गईं.

उन्होंने बताया कि इनमें से ज्यादातर कंपनियों को नियमों के तहत रिकॉर्ड से हटाया गया. इनमें मर्जर, कन्वर्जन, स्वैच्छिक बंदी और लंबे समय से सक्रिय न होना भी कारण रहा. हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि कॉरपोरेट सफाई का सबसे महत्वपूर्ण साल 2022-2023 रहा, जिसमें रिकॉर्ड 83,452 कंपनियों का शटडाउन किया गया. उन्होंने इसका कारण सरकार द्वारा डोरमेंट कंपनियों को हटाने के लिए चलाया गया 'स्ट्राइक-ऑफ अभियान' बताया.

किस साल कितनी कंपनियां बंद हुईं?

  • 2020-21 में 15,216 कंपनियां
  • 2022-23 में 83,452 कंपनियां
  • 2023-24 में में 21,181 कंपनियां
  • 2024-25 में 20,365 कंपनियां 

सरकार ने संसद में जो आंकड़ा पेश किया वह 2 लाख के पार पहुंच चुका है. सरकार ने साथ ही यह भी साफ किया कि इसके पीछे आर्थिक मंदी और उद्योग संकट जैसी समस्या ही जिम्मेदार नहीं है. कुछ लोगों ने अपना बिजनेस खुद बंद किया. कुछ कंपनियों को मर्जर होने की वजह से बंद कर दी गई. वहीं, कुछ कंपनियों को अधिनियम-2013 के तहत रिकॉर्ड से हटाया गया.

