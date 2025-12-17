FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत

'51 कार्टन में भेजे गए कागजात...', सरकार ने सोनिया गांधी से मांगे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के पत्र

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि नेहरू के दस्तावेज 2008 में विधिवत प्रक्रिया के तहत गांधी परिवार को सौंपे गए थे. PMML में इनके रिकॉर्ड व कैटलॉग भी मौजूद हैं.

रईश खान

Updated : Dec 17, 2025, 11:15 PM IST

'51 कार्टन में भेजे गए कागजात...', सरकार ने सोनिया गांधी से मांगे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के पत्र

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहलाल नेहरू के कागजात प्राइम मिनिस्टर्स म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी (PMML) से गायब नहीं हुए हैं. वह पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास हैं. मंत्रालय ने उन कागजात को वापस लेने के लिए कई बार सोनिया गांधी के कार्यालय से संपर्क किया है, लेकिन वह क्यों वापस नहीं करना चाहती ये समझ नहीं आ रहा. ये कोई निजी संपत्ति नहीं है.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने BJP सांसद संबित पात्रा के इस सवाल पर लिखित जवाब दिया कि क्या नेहरू के पत्र PMML से गायब हैं? शेखावत ने कहा कि देश के पहले PM से जुड़ा कोई भी डॉक्यूमेंट PMML से गायब नहीं है. नेहरू से जुड़े कागजात वाले 51 कार्टन को गांधी परिवार ने 2008 में PMML (तत्कालीन NMML) से वापस ले लिया था.

ये दस्तावेज 2008 में विधिवत प्रक्रिया के तहत गांधी परिवार को सौंपे गए थे. PMML में इनके रिकॉर्ड व कैटलॉग भी मौजूद हैं. लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्यों इन दस्तावेजों को अभी तक वापस नहीं किया गया, जबकि PMML की ओर से इस बारे में जनवरी और जुलाई 2025 में पत्र भी भेजे थे.

'पेपर्स को गायब नहीं किया जा सकता'

कल्चर मिनिस्ट्री ने आज X पर एक पोस्ट में साफ किया कि इन पेपर्स को गायब नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके ठिकाने का पता है. उन्हें वापस मांगा गया है, यह कहते हुए कि वे देश की डॉक्यूमेंट्री विरासत का हिस्सा हैं.

उन्होंने कहा कि 'ये निजी पारिवारिक दस्तावेज बिल्कुल नहीं हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री से जुड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभिलेख हैं. ऐसे दस्तावेज सार्वजनिक अभिलेखागार में होने चाहिए, किसी बंद कमरे में नहीं.'

विद्वानों, शोधकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को यह अधिकार है कि वे मूल दस्तावेजो तक पहुंच पाएं, ताकि जवाहरलाल नेहरू के जीवन और दौर को समझने के लिए सत्य पर आधारित संतुलित दृष्टिकोण विकसित हो सके.

