School closed: इस राज्य में बच्चों की हो गई मौज, 8 से 18 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल  

सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण कार्य पूरा न होने पर कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में 10 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है. इसलिए 8 से 18 अक्टूबर तक राज्य के सभी विद्यालय बंद रहेंगे.
हर समय बच्चों को अगर किसी चीज का इंतजार रहता है तो वह है छुट्टी, छुट्टी का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान नजर आती हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को राज्य के सभी सरकारी और सरकार से सहाता प्राप्त स्कूलों में आठ से 18 अक्तूबर तक के अवकाश की घोषणा की है. राज्य सरकार ने ये आदेश इसलिए जारी किया है ताकि शिक्षक 'सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण' (जिसे जाति जनगणना कहा जा रहा है) का काम कर पूरा कर सकें. बता दें कि कर्नाटक जाति जनगणना का काम काफी समय से चल रहा है लेकन अभी तक पूरा नहीं हो पाया हैं.
10 दिन के भीतर पूरा किया काम
उस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए मंगलवार तक का समय निर्धारित किया गया था. लेकिन कई जिलों में काम देरी हो रही है, इसी वजह से मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक कर इस सर्वेक्षण का अवधि 10 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
इस बैठक के बाद सीएम ने पत्रकारों को बताया है कि इस सर्वेक्षण को मंगलवार तक पूरा किया जाना था, लेकिन कुछ जिलों में देरी की वजह से हमे थोड़ा और समय लेना पड़ रहा है लेकिन कई जिलों में ये काम लगभग पूरा हो चुका हैं.
Karnataka CM Siddaramaiah announces holiday from Oct 8 to 18 for government and aided schools to complete 'caste survey'.— Press Trust of India (@PTI_News) October 7, 2025
Extending deadline to complete Social and Educational Survey as work lags in some districts: CM Siddaramaiah.
Decided to give holidays after teachers'… pic.twitter.com/EEN9aDBkWt
परीक्षा में लगे शिक्षकों को रहेगी छूट
उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, कोप्पल जिले में 97 फीसदी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. जबकि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में यह क्रमश: 63 फीसदी और 60 फीसदी ही हुआ हैं. सिद्धारमैया ने कहा कि अब यह सर्वेक्षण 18 अक्तूबर तक केवल आठ कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा और तब तक सभी सरकारी विद्यालयों में अवकाश का ऐलान किया जाता है. गौरतलब है कि मध्यमकालीन परीक्षा (मिड-टर्म एग्जाम) में लगे शिक्षकों को इस सर्वेक्षण कार्य से छूट दी जाएगी.
