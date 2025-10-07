Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

School closed: इस राज्य में बच्चों की हो गई मौज, 8 से 18 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल  

कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई

फिर क्यों हिंसक विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर?

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

Air India फ्लाइट से अचानक टकराया पक्षी, 158 यात्रियों की थम गईं सांसें, पालयट को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Nobel Prize 2025: फिजिक्स में किन 3 साइंटिस्ट को मिला नोबेल पुरस्कार? जानें कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

Haryana news: हरियाणा में IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार ने की आत्महत्या, चंडीगढ़ स्थित आवास में खुद को मारी गोली

ICAI Result September 2025: नवंबर में जारी होगा CA सितंबर परीक्षा का रिजल्ट? जानें icai.org पर चेक करने का तरीका

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 

Cholesterol Control Seeds: बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है और वजन कंट्रोल नहीं हो रहा? 'ये' काले बीज होंगे रामबाण

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
School closed: इस राज्य में बच्चों की हो गई मौज, 8 से 18 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल  

School closed: इस राज्य में बच्चों की हो गई मौज, 8 से 18 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल

फिर क्यों हिंसक विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर?

फिर क्यों हिंसक विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर?

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

क्या NDA और चिराग पासवान के रास्ते हुए अलग-अलग? बिहार की राजनीति में इस नए समीकरण का किसे होगा फायदा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई

कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 

1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें

Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन

Homeभारत

भारत

School closed: इस राज्य में बच्चों की हो गई मौज, 8 से 18 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल  

सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण कार्य पूरा न होने पर कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में 10 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है. इसलिए 8 से 18 अक्टूबर तक राज्य के सभी विद्यालय बंद रहेंगे.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Oct 07, 2025, 05:33 PM IST

School closed: इस राज्य में बच्चों की हो गई मौज, 8 से 18 अक्टूबर तक पूरे 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल  

Social and Educational Surve

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

हर समय बच्चों को अगर किसी चीज का इंतजार रहता है तो वह है छुट्टी, छुट्टी का नाम सुनते ही बच्चों के चेहरे पर अलग ही मुस्कान नजर आती हैं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को राज्य के सभी सरकारी और सरकार से सहाता प्राप्त स्कूलों में आठ से 18 अक्तूबर तक के अवकाश की घोषणा की है. राज्य सरकार ने ये आदेश इसलिए जारी किया है ताकि शिक्षक 'सामाजिक एवं शैक्षणिक सर्वेक्षण' (जिसे जाति जनगणना कहा जा रहा है) का काम कर पूरा कर सकें. बता दें कि कर्नाटक  जाति जनगणना का काम काफी समय से चल रहा है लेकन अभी तक पूरा नहीं हो पाया हैं. 

यह भी पढ़ें- CJI बीआर गवई पर वकील ने की जूता फेंकने की कोशिश, कोर्टरूम में चिल्लाने लगा- सनातन का अपमान नहीं चलेगा

10 दिन के भीतर पूरा किया काम

उस सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए मंगलवार तक का समय निर्धारित किया गया था. लेकिन कई जिलों में काम देरी हो रही है, इसी वजह से मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल और अधिकारियों के साथ बैठक कर इस सर्वेक्षण का अवधि 10 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. 
इस बैठक के बाद सीएम ने पत्रकारों को बताया है कि इस सर्वेक्षण को मंगलवार तक पूरा किया जाना था, लेकिन कुछ जिलों में देरी की वजह से हमे थोड़ा और समय लेना पड़ रहा है लेकिन कई जिलों में ये काम लगभग पूरा हो चुका हैं. 

 

परीक्षा में लगे शिक्षकों को रहेगी छूट

उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए, कोप्पल जिले में 97 फीसदी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. जबकि उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों में यह क्रमश: 63 फीसदी और 60 फीसदी ही हुआ हैं. सिद्धारमैया ने कहा कि अब यह सर्वेक्षण 18 अक्तूबर तक केवल आठ कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा और तब तक सभी सरकारी विद्यालयों में अवकाश का ऐलान किया जाता है. गौरतलब है कि मध्यमकालीन परीक्षा (मिड-टर्म एग्जाम) में लगे शिक्षकों को इस सर्वेक्षण कार्य से छूट दी जाएगी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
कौन हैं IPS Y पूरन कुमार की IAS पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार? IIT मद्रास से कर रही हैं डॉक्टरेट की पढ़ाई
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें 
1000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये 5 Useful Smart Gadgets, हाईटेक लाइफस्टाइल के लिए अभी खरीदें
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन
इन तारीखों में जन्मे लड़कों को मिलती है बेहद सुंदर पत्नी, खुशियों से भर देती है पूरा जीवन
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
Numerology: बेईमानी और चालाकी से कोसों दूर रहते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मदद करने से नहीं हटते पीछे
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE