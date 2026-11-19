गोरखपुर छात्र हादसे पर राजनीति तेज हो गई है. अखिलेश यादव ने सीसीटीवी वीडियो शेयर करके आरोपों को गलत बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की.

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है. यहां 14 साल के एक मासूम छात्र आर्यवर्धन की रास्ते में जेसीबी मशीन की चपेट में आने से जान चली गई. यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चा स्कूल से लौट रही बहन को घर लाने के लिए निकला था. इस घटना के बाद से पूरे शहर में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है और पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

आर्यवर्धन के साथ कैसे हादसा हुआ?

यह पूरा मामला गोरखपुर के आवास विकास कॉलोनी झारखंडी इलाके के आसपास का है. बुधवार के दिन 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला 14 साल का छात्र आर्यवर्धन दोपहर के वक्त घर से निकला था. आर्यवर्धन को स्कूल से छूटने वाली बहन को घर वापस लेकर आना था. वह रास्ते से जा रहा था कि तभी वहां से गुजर रही एक जेसीबी मशीन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी.

वहां मौजूद लोगों और परिवार का आरोप है कि जेसीबी की टक्कर लगने के बाद वाहन बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया गया, जिससे वह बुरी तरह से कुचल गया. घटना के समय उस सड़क पर गाड़ियों की भारी भीड़ थी और भीषण जाम लगा हुआ था.

हादसे के बाद मौके पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया और मासूम सड़क पर ही तड़पता रहा. आरोप है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी भीड़ या गाड़ियों के साथ चल रहे लोगों में से किसी ने भी बच्चे को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की. अगर समय रहते उसे डॉक्टरी इलाज मिल जाता तो शायद उस मासूम की जान बचाई जा सकती थी.

छात्र की मां ने घटना के बारे में क्या बताया?

बेटे को खोने के बाद मां का रो-रोकर बहुत बुरा हाल है. जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिवार से मिलने पहुंचे तो मां रोते-रोते बदहवास हो गईं. मां ने बताया कि उनका पूरा संसार उजड़ गया है और मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहे हैं. मां ने कहा कि उन्होंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि हंसता-खेलता बेटा इस तरह दुनिया छोड़कर चला जाएगा.

मां ने बताया कि अगर उस दिन सड़क पर होने वाले कार्यक्रम या रैली के बारे में पहले से जानकारी दे दी जाती तो स्कूलों में छुट्टी हो जाती. अगर बच्चे समय पर घर में रहते तो बेटा सड़क के जाम में नहीं फंसता और यह दर्दनाक हादसा कभी नहीं होता. मां ने रोते हुए सीधे तौर पर अखिलेश यादव और गाड़ियों के साथ चल रहे लोगों को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है और कड़ी सजा देने की मांग की है.

वहीं छात्र की बहन ने हादसे के वक्त की पूरी बात बताई. बहन ने कहा कि वह स्कूल खत्म होने के बाद भाई के आने का इंतजार कर रही थी. काफी देर तक जब भाई नहीं पहुंचा तो उसने फोन लगाया. फोन भाई की जगह घर पर मौजूद छोटे भाई ने उठाया और रोते हुए बताया कि भैया का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है. यह सुनते ही परिवार के लोग तुरंत मौके की तरफ भागे. वहां पहुंचकर पता चला कि जेसीबी के कारण यह हादसा हुआ है.

CM योगी ने परिवार से मिलकर क्या कहा?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले में तुरंत संज्ञान लिया. मुख्यमंत्री ने टाउनहाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की जन चौपाल सभा को संबोधित करने के तुरंत बाद पीड़ित परिवार के घर जाने का फैसला किया. सीएम योगी झारखंडी स्थित ओंकार सिंह के निवास पर पहुंचे. वहां पहुंचकर उन्होंने स्वर्गीय आर्यवर्धन के चित्र पर फूल अर्पित किए और परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर दुख बांटा.

सीएम ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और राज्य सरकार की ओर से तुरंत 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया. परिवार से बात करने के बाद मीडिया के सामने आते हुए मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस तरह सड़क पर गुंडागर्दी और हंगामा फैलाना बेहद गलत है. उन्होंने कहा कि सड़कें आम जनता के चलने के लिए बनाई जाती हैं, न कि बदअमनी फैलाने के लिए.

उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मासूम बच्चे को गाड़ी से कुचलना एक जघन्य अपराध है और इसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं किया जाएग. उन्होंने साफ कहा कि कानून के दायरे में रहकर ऐसा करने वाले दोषियों पर सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार हर स्तर पर इस मामले की जवाबदेही तय करेगी ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी हरकत न कर सके.

Gorakhpur, Uttar Pradesh: Chief Minister Yogi Adityanath, BJP MP Ravi Kishan met with the family of the victim who died in the JCB accident. https://t.co/Bhpcpj819k — IANS (@ians_india) November 19, 2026

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस हरकत में आ चुकी है. घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी. पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर कड़ा एक्शन लिया है.

गोरखपुर पुलिस ने इस मामले में 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और सड़क पर मौजूद वाहनों व जेसीबी चालकों की पहचान करने में जुटी है. मुख्यमंत्री ने साफ आदेश दिए हैं कि घटना में शामिल किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए.

प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में हैं ताकि उन्हें सुरक्षा और हर संभव सहायता मुहैया कराई जा सके.

अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर क्या सफाई दी?

सीएम के बयनों के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पक्ष रखा है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज शेयर किया.

अखिलेश यादव ने लिखा कि यह वीडियो इस बात का सबूत है कि गोरखपुर में एक युवक की दुखद मौत के मामले में मुख्यमंत्री बिना किसी ठोस सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप लगाना बेहद घटिया दर्जे की राजनीति का उदाहरण है.

ये वीडियो गवाह है कि गोरखपुर में एक युवक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बारे में उप्र के मुख्यमंत्री जिस प्रकार बिना किसी सबूत के दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, वो बेहद निंदनीय है और एक बेहद निम्नस्तरीय राजनीति का उदाहरण भी। इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ न कोई रोड शो है न रैली जिस पर उप्र के मुख्यमंत्री जी दोष मढ़ रहे हैं। इस हादसे पर सियासत का खेल खेलने से मृतक के शोक संतप्त परिवारवालों के साथ भी अन्याय हो रहा है। इस हादसे की सर्वोच्च स्तरीय जाँच हो और सच को उजागर किया जाए। हृदयहीन-असंवेदनशील लोग सिर्फ़ राजनीति करते हैं, एक बच्चे के जाने का दुख परिवारवाले ही समझ सकते हैं। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 19, 2026

अखिलेश यादव का दावा है कि शेयर किए गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि उस जगह पर न तो कोई रोड शो चल रहा था और न ही कोई राजनीतिक रैली थी. उन्होंने कहा कि एक मासूम बच्चे की मौत पर राजनीति का खेल खेलना पीड़ित परिवार के साथ नाइंसाफी है. अखिलेश यादव ने मांग की कि इस हादसे की बड़े स्तर पर निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए ताकि असली सच सबके सामने आ सके. उन्होंने परिवार के प्रति दुख व्यक्त किया और कहा कि बच्चे को खोने का दर्द केवल परिवार वाले ही समझ सकते हैं.

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