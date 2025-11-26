Gorakhpur-Panipat Expressway: यूपी-हरियाणा के बीच बनने जा रहा अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, इन 22 जिलों से होकर गुजरेगा

Gorakhpur-Panipat Expressway: यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिम यूपी को पार करते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा.

पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ऐतिहासिक कनेक्टविटी परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है. यह यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो राज्य के 22 जिलों से होकर गुजरेगा और 750 किलोमीटर लंबा होगा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे की. जिसकी सीमांकन अंतिम चरण में है. इसका निर्माण कार्य मार्च 2026 तक शुरू होने की संभावना है.

इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा. इसकी डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) लगभग तैयार हो गई है. यह एक एक्सेस कंट्रोल्ड 4 से 6 लेन का हाई-स्पीड कॉरिडोर होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. इस मेगा प्रोजेक्ट की करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च आएगा.

इस मेगा प्रोजेक्ट से पूर्व उत्तर प्रदेश की बल्ले-बल्ले होने वाली है. एक्सप्रेसवे से नेपाल बॉर्डर होते हुए पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़िया होगी. पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया को भी फायदा मिलेगा.

UP के 22 जिलों को जोड़ेगा

यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिम यूपी को पार करते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाएगा, जो 20 से 22 जिलों से होकर गुजरेगा. इस वजह से यह यूपी का अब तक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है.

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ, शामली, बरेली, रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं और मुरादाबाद जैसे जिले शामिल हैं.

