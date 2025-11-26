FacebookTwitterYoutubeInstagram
Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Pakistan: इमरान खान के साथ जेल में ऐसा क्या हुआ? जिससे लगाए जाने लगे उनकी हत्या के कयास

पत्नी की ये 3 आदतें पति को कर देती हैं बर्बाद, महिला को खुद भी भुगतना पड़ता है इसका नुकसान

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World's Strongest Woman का खिताब

WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम

IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

भारत

Gorakhpur-Panipat Expressway: यूपी-हरियाणा के बीच बनने जा रहा अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, इन 22 जिलों से होकर गुजरेगा

Gorakhpur-Panipat Expressway: यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिम यूपी को पार करते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगा.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 26, 2025, 04:24 PM IST

Gorakhpur-Panipat Expressway: यूपी-हरियाणा के बीच बनने जा रहा अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, इन 22 जिलों से होकर गुजरेगा

Gorakhpur-Panipat Expressway (सांकेतिक तस्वीर)

पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच ऐतिहासिक कनेक्टविटी परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है. यह यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जो राज्य के 22 जिलों से होकर गुजरेगा और 750 किलोमीटर लंबा होगा. दरअसल, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे की. जिसकी सीमांकन अंतिम चरण में है. इसका निर्माण कार्य मार्च 2026 तक शुरू होने की संभावना है.

इस मेगा प्रोजेक्ट का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा. इसकी डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) लगभग तैयार हो गई है. यह एक एक्सेस कंट्रोल्ड 4 से 6 लेन का हाई-स्पीड कॉरिडोर होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. इस मेगा प्रोजेक्ट की करीब 15,000 करोड़ रुपये खर्च आएगा.

इस मेगा प्रोजेक्ट से पूर्व उत्तर प्रदेश की बल्ले-बल्ले होने वाली है. एक्सप्रेसवे से नेपाल बॉर्डर होते हुए पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़िया होगी. पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया को भी फायदा मिलेगा.

UP के 22 जिलों को जोड़ेगा
यह एक्सप्रेसवे गोरखपुर से शुरू होकर पश्चिम यूपी को पार करते हुए हरियाणा के पानीपत तक जाएगा, जो 20 से 22 जिलों से होकर गुजरेगा. इस वजह से यह यूपी का अब तक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे माना जा रहा है.

गोरखपुर-पानीपत एक्सप्रेसवे यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, मेरठ, शामली, बरेली, रामपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं और मुरादाबाद जैसे जिले शामिल हैं.

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World's Strongest Woman का खिताब
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
