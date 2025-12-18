‘सूर्य नमस्कार से मुस्लिमों का क्या बिगड़ जाएगा?...' RSS महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान से मची सियासी खलबली

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खोराबार मैदान में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए एक बयान दिया जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचे. गोरखपुर के खोराबार मैदान में आयोजित ‘हिंदू सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए कहा कि सूर्य नमस्कार और प्राणायाम को संकीर्ण धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मुस्लिम भी पर्यावरण की दृष्टि से नदियों और पेड़ों की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें या प्राणायाम करें तो उनका क्या बिगड़ जाएगा?

राजनीतिक गलियारों में हलचल

होसबाले के इस बयान ने राजनीतिक गलियरों में खलबली मचा दी है. होसबाले ने कहा कि प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और ये प्रथाएं किसी भी धर्म के व्यक्ति के लिए हानिकारक नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि RSS किसी समुदाय को अपना दुश्मन नहीं मानता और समाज व राष्ट्र के कल्याण के लिए समावेशिता में विश्वास करता है.

हम नहीं कहते कि आप पूजा या नवाज छोड़ दें- होसबाले

बताते चलें की होसबाले ने ये भी कहा कि ये हम नहीं कहते कि आप अपनी पूजा या नवाज छोड़ दें. वह आगे कहते है कि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता. सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य-उन्मुख अभ्यास है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता. होसबाले ने भारतीय संस्कृति को सह-अस्तित्व और प्रकृति के प्रति सम्मान से जुड़ा बताते हुए कहा कि पूजा के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म जीवन जीने की कला है.

अंतराष्ट्रीय योग दिवस का उदाहरण

उन्होंने ‘हिंदू-हिंदुत्व’, ‘राष्ट्र-राष्ट्रीयता’ और ‘भारत-भारतीयता’ जैसे विषयों पर बोलते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण चरित्र निर्माण से संभव है. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि योग आज पूरी दुनिया अपना रही है.

