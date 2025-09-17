Add DNA as a Preferred Source
कितने साल पुराना है PM Modi का दिल्ली से रिश्ता, कब रखा था पहला कदम, आइए जानते हैं RSS के अंदोलन से जुड़ा वो किस्सा

गोरखपुर: NEET छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर, नेपाल भागने की थी तैयारी, 4 अरेस्ट

तीन हफ्ते बाद जम्मू-कश्मीर में फिर से गूंजा 'जय माता दी' का जयकारा, वैष्णो देवी यात्रा शुरू होने पर चेहरों पर लौटी रौनक

इन 10 कामों के लिए नहीं पड़ती है पढ़ाई करने की ज़रूरत, जम जाए तो काम खुद चलकर आता है

Surya Grahan 2025: सूर्यग्रहण से इन 5 राशि वालों के जीवन में खड़ी हो जाएंगी मुश्किलें, 2 राशियों के लोग करेंगे मौज

Samudrik Shastra: 'राजयोग' की निशानी हैं शरीर के इन 6 अंगों पर मौजूद तिल, ऐशो-आराम से कटती है इन लोगों की जिंदगी

डीयू ने छात्रसंघ चुनाव में जीत के लिए स्टूडेंट्स को दिए जा रहे कई बंपर ऑफर, छात्र समूहों में झड़प  

प्रीति जिंटा से लेकर हर्षवर्धन राणे तक, फेमस होने के बाद भी डिग्री के पीछे लगे रहे ये 8 बॉलीवुड सितारे

Zodiac Signs: इन 3 राशियों के लिए बिजनेस है घाटे का सौदा, नौकरी में मिलती है खूब तरक्की

Shraddh Niyam : क्या जीवित रहते हुए कोई अपना श्राद्ध कर सकता है? अपना श्राद्ध कब करना चाहिए?

Gorakhpur Deepak Gupta Murder: पशु तस्कर NEET छात्र दीपक गुप्ता को अपने साथ उठाकर ले गए थे. करीब 4 घंटे बाद गांव से 4 किलोमीटर दूर जंगल में उसकी लाश मिली थी.

रईश खान

Updated : Sep 17, 2025, 04:09 PM IST

दीपक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में NEET छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी और कुख्यात पशु तस्कर रहीम का एनकाउंटर कर दिया है. रहीम के पैर में गोली लगी है. आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस केस से जुड़े राजू समेत अन्य 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि रहीम नेपाल भागने की फिराक में था. वह कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के भेड़ी घाट ढाडी टोले में छिपा हुआ था. एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में धरदबोचा गया. आरोपी ने भागने की कोशिश की, इस दौरान मुठभेड़ में वो घायल हो गया. उसके पैर में गोली लगी.

गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैय्यर ने बताया कि इस घटना से जुड़े एक अभियुक्त को ग्रामीणों ने पहले ही पकड़ लिया था. जिसकी जमकर धुनाई की गई. गंभीर हालत में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने रहीम के अलावा राजू, छोटू और एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है. एसएसपी ने कहा कि इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

क्या था पूरा मामला?
बता दें कि सोमवार देर रात पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलधूसड़ गांव में पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी. दीपक NEET की तैयारी कर रहा था. बताया जा रहा है कि पशु तस्कर तीन पिकअप गाड़ियों में भरकर गांव में जानवरों की चोरी करने पहुंचे थे. वह रात के करीब 3 बजे घर में बंधे मवेशियों को खोलने लगे.

यह भी पढ़ें- PM Modi 75th Birthday: 11 साल से प्रधानमंत्री फिर भी ना घर, ना कार, सिर्फ कैश, जानिए कितनी है मोदी की संपत्ति

इस बीच ग्रामीणों की नींद खुल गई. सभी ग्रामीण लाठी-डंडा लेकर घरों से बाहर निकल आए. यह देखकर तस्कर अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगे. इस बीच एक तस्कर की गाड़ी फंस गई. जिससे उनका ग्रामीणों से आमना-सामना हो गया और जमकर पथराव हुआ. इस दौरान छात्र दीपक भी गांववालों के साथ तस्करों से भिड़ गया. लेकिन उसको नहीं पता था कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

तस्कर दीपक को उठाकर अपने साथ ले गए. करीब 4 घंटे बाद गांव से 4 किलोमीटर दूर जंगल में उसकी लाश मिली. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी. वहीं, विपक्ष ने भी इस मद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए तस्करों के साथ बीजेपी की सांठगांठ का आरोप लगाया.

