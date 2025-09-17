गोरखपुर: NEET छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड के आरोपी रहीम का एनकाउंटर, नेपाल भागने की थी तैयारी, 4 अरेस्ट

Gorakhpur Deepak Gupta Murder: पशु तस्कर NEET छात्र दीपक गुप्ता को अपने साथ उठाकर ले गए थे. करीब 4 घंटे बाद गांव से 4 किलोमीटर दूर जंगल में उसकी लाश मिली थी.

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में NEET छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी और कुख्यात पशु तस्कर रहीम का एनकाउंटर कर दिया है. रहीम के पैर में गोली लगी है. आरोपी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस केस से जुड़े राजू समेत अन्य 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि रहीम नेपाल भागने की फिराक में था. वह कुशीनगर जिले के रामकोला थाना क्षेत्र के भेड़ी घाट ढाडी टोले में छिपा हुआ था. एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में धरदबोचा गया. आरोपी ने भागने की कोशिश की, इस दौरान मुठभेड़ में वो घायल हो गया. उसके पैर में गोली लगी.

गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नैय्यर ने बताया कि इस घटना से जुड़े एक अभियुक्त को ग्रामीणों ने पहले ही पकड़ लिया था. जिसकी जमकर धुनाई की गई. गंभीर हालत में उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने रहीम के अलावा राजू, छोटू और एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया है. एसएसपी ने कहा कि इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि सोमवार देर रात पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगलधूसड़ गांव में पशु तस्करों ने दीपक गुप्ता की हत्या कर दी थी. दीपक NEET की तैयारी कर रहा था. बताया जा रहा है कि पशु तस्कर तीन पिकअप गाड़ियों में भरकर गांव में जानवरों की चोरी करने पहुंचे थे. वह रात के करीब 3 बजे घर में बंधे मवेशियों को खोलने लगे.

इस बीच ग्रामीणों की नींद खुल गई. सभी ग्रामीण लाठी-डंडा लेकर घरों से बाहर निकल आए. यह देखकर तस्कर अपनी गाड़ियां लेकर भागने लगे. इस बीच एक तस्कर की गाड़ी फंस गई. जिससे उनका ग्रामीणों से आमना-सामना हो गया और जमकर पथराव हुआ. इस दौरान छात्र दीपक भी गांववालों के साथ तस्करों से भिड़ गया. लेकिन उसको नहीं पता था कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

#WATCH | Gorakhpur, UP: Raj Karan Nayyar, SSP Gorakhpur, says, "... Rahim, an accused in the Gorakhpur incident, was injured in a police encounter during a joint operation between Gorakhpur's Pipraich police and Kushinagar, after which he was arrested. A total of four accused… https://t.co/84fDoXz7lj pic.twitter.com/J3fCKf6mel — ANI (@ANI) September 17, 2025

तस्कर दीपक को उठाकर अपने साथ ले गए. करीब 4 घंटे बाद गांव से 4 किलोमीटर दूर जंगल में उसकी लाश मिली. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी. वहीं, विपक्ष ने भी इस मद्दे पर योगी सरकार को घेरते हुए तस्करों के साथ बीजेपी की सांठगांठ का आरोप लगाया.

