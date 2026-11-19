हादसा गोरखपुर के कूड़ाघाट में हुआ. जिस समय हादसा हुआ आर्यवर्धन बहन को स्कूल से लेने जा रहा था.

परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्राइवर स्पीड में जेसीबी चला रहा था

बीजेपी ने हादसे लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है

यूपी के गोरखपुर जिले में 18 नवंबर (बुधवार) को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की PDA रथयात्रा के दौरान बड़ा हादसा हुआ. रैली में फूल बरसाने के लिए इस्तेमाल की जा रही JCB की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई. मृतक की पहचान आर्यवर्धन सिंह के रूप में हुई है. वह चौरी चौरा के राजधानी गांव का रहने वाला था. उसके पिता ओंकार सिंह स्थानीय भाजपा नेता हैं. मामले में 19 नवंबर को 6 नामजद और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, शिकायत में अखिलेश यादव का नाम नहीं है.

हादसा बुधवार दोपहर कूड़ाघाट इलाके में हुआ. परिजनों के मुताबिक, आर्यवर्धन अपनी बहन को केंद्रीय विद्यालय से लेने जा रहा था. इसी दौरान अखिलेश यादव का काफिला आगे निकल गया और उसके पीछे फूल बरसाती हुई तेज रफ्तार JCB आई. आरोप है कि JCB ने बच्चे को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर के बाद वह सड़क के डिवाइडर से जा टकराया और उसके सिर में गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत हो गई.

स्पीड में JCB चला रहा था ड्राइवर

आर्यवर्धन के पिता ओंकार सिंह ने आरोप लगाया कि फूल बरसाने के लिए ड्राइवर JCB को तेज रफ्तार में चला रहा था. बेटा सड़क पार कर रहा था, तभी JCB ने उसे अपनी चपेट में ले लिया. परिवार का आरोप है कि हादसे के लिए रथयात्रा के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में लापरवाही जिम्मेदार है.

पुलिस ने जब्त की JCB

बच्चे की मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. परिवार ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जेसीबी को जब्त कर लिया.

10वीं में पढ़ता था आर्यवर्धन

परिजनों के अनुसार आर्यवर्धन 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटा था. उसने बहुत मेहनत की थी. बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना चाहता था. परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन एक हादसे ने पूरे परिवार की दुनिया उजाड़ दी. वहीं पिता का आरोप है कि अखिलेश यादव मौत की घटना पर भी राजनीति करते हैं। उनका सवाल है कि आखिर उनके बेटे की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा?

अखिलेश बोले- घटना की जानकारी नहीं

हादसे पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि रोड शो के लिए प्रशासन ने पर्याप्त इंतजाम नहीं किए थे. वहीं बीजेपी ने हादसे के लिए सपा समर्थकों के व्यवहार और रथयात्रा के दौरान अव्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है.

गोरखपुर के विधायक इंजीनियर सरवन निषाद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की. कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने भी परिवार को हरसंभव मदद दिलाने के निर्देश दिए.

ये भी पढ़ें - आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत बरकरार; ED की याचिका खारिज