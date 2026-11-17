क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में गाय के सींग, आंखों, खुर और पूंछ तक में अलग-अलग देवी-देवताओं का वास माना गया है? जानिए पुराणों में गौमाता की महिमा से जुड़ी खास मान्यताएं.

Gopashtami 2026: गोपाष्टमी जैसे पर्व पर गौपूजा का महत्व इसी मान्यता से जुड़ा है. इस दिन गाय को स्नान कराकर उसका श्रृंगार किया जाता है, तिलक लगाया जाता है और उसकी परिक्रमा की जाती है. धार्मिक विश्वास है कि गौमाता की श्रद्धापूर्वक पूजा और सेवा करने से सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है. सनातन परंपरा में गौमाता को सर्वदेवमयी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है. यही वजह है कि गाय की पूजा को सभी देवी-देवताओं की पूजा के समान माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि गाय के शरीर के किस अंग में कौन से देवी-देवता विराजमान माने गए हैं? उसके सींगों से लेकर खुर, आंखों और पूंछ तक को लेकर अलग-अलग धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं.

पद्म पुराण के सृष्टि खंड में गौमाता के अंग-प्रत्यंग में देवी-देवताओं के निवास का वर्णन मिलता है. भविष्य पुराण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में भी गौमाता की महिमा बताई गई है. आइए जानते हैं गाय के किस अंग में किस देवी-देवता का वास माना गया है.

गाय के सींगों में किन देवी-देवताओं का वास है?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गाय के सींगों में भगवान शिव और भगवान विष्णु विराजमान माने जाते हैं. वहीं सींगों के अग्रभाग में देवराज इंद्र का निवास बताया गया है. भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में सींगों के मूल में ब्रह्मा और विष्णु तथा उनके मध्य में महादेव के विराजमान होने का वर्णन मिलता है. सींगों के अग्रभाग में समस्त तीर्थों का निवास भी बताया गया है. इस मान्यता के कारण गौपूजा में गाय के सींगों का विशेष महत्व माना जाता है.

गाय के माथे और आंखों में किसका वास है?

पद्म पुराण से जुड़ी मान्यता के अनुसार, गाय के मस्तक में भगवान ब्रह्मा और ललाट पर भगवान रुद्र का निवास माना गया है. वहीं गाय की दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान माने जाते हैं. सूर्य को प्रकाश और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, जबकि चंद्रमा शीतलता और शांति से जुड़े हैं. इस तरह गौमाता के नेत्रों में सृष्टि को संचालित करने वाली इन दोनों शक्तियों का प्रतीकात्मक निवास बताया गया है.

गाय के कान, नाक और जीभ में कौन विराजते हैं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, गाय के दोनों कानों में अश्विनी कुमारों का वास माना गया है. अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं. वहीं गाय की नासिका में नाग देवताओं और भगवान कार्तिकेय का स्थान बताया गया है. गाय की जीभ में माता सरस्वती और वरुण देव का निवास माना जाता है. सरस्वती को ज्ञान और वाणी की देवी कहा जाता है, जबकि वरुण देव जल के अधिपति माने जाते हैं.

गाय के दांतों में आठों वसु और गले में माता सरस्वती का निवास भी कुछ पौराणिक वर्णनों में मिलता है. इस तरह गौमाता के मुख और उसके आसपास के अंगों को भी देवशक्तियों से जुड़ा हुआ माना गया है.

गाय की पीठ और पेट में किनका वास है?

गौमाता की पीठ में एकादश रुद्रों का निवास बताया गया है. वहीं गाय के पेट में गार्हपत्य अग्नि और हृदय में दक्षिणाग्नि का स्थान माना गया है. गले में आहवनीय अग्नि के विराजमान होने का भी वर्णन मिलता है. ये अग्नियां वैदिक यज्ञ परंपरा में विशेष महत्व रखती हैं.

गाय की कमर में पितरों का निवास माना गया है. वहीं शरीर के जोड़ों में वरुण देव की स्थिति बताई गई है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, गाय का शरीर केवल जीव का शरीर नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि और वैदिक परंपरा का प्रतीक है.

गाय के खुरों में किन देवी-देवताओं का वास है?

गाय के खुरों को भी धार्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना गया है. भविष्य पुराण के उत्तर पर्व के अनुसार, गाय की जंघाओं में धर्म का निवास बताया गया है. खुरों के मध्य भाग में गंधर्वों और उनके अग्रभाग में नागों का वास माना गया है. खुरों के पिछले हिस्से में राक्षसों की स्थिति का भी उल्लेख मिलता है.

इसी तरह पद्म पुराण से जुड़ी मान्यताओं में गाय के खुरों के पिछले भाग में अप्सराओं का निवास बताया गया है. गौमाता के चरणों की धूल को भी पवित्र माना जाता है. गोपाष्टमी पर गायों के चरण स्पर्श करने और उनकी चरण रज को माथे पर लगाने की परंपरा इसी धार्मिक श्रद्धा से जुड़ी है.

गाय की पूंछ, गोबर और गोमूत्र में किसका वास माना गया है?

गाय की पूंछ को लेकर भी कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं. परंपरागत मान्यता में गाय की पूंछ को पवित्र माना गया है. कुछ धार्मिक परंपराओं में गोपूंछ को पकड़कर वैतरणी पार करने की मान्यता भी जुड़ी हुई है. इसे विशेष रूप से गोदान और मृत्यु के बाद की धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा जाता है.

वहीं गाय के गोबर में माता लक्ष्मी और गोमूत्र में माता गंगा तथा भवानी का निवास माना गया है. धार्मिक अनुष्ठानों में गोबर से भूमि को पवित्र करने और पूजा-पाठ में गोमय का उपयोग करने की परंपरा भी इसी धार्मिक विश्वास से जुड़ी है.

गाय के शरीर में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास क्यों माना जाता है?

सनातन धर्म में गाय को सर्वदेवमयी कहने के पीछे मान्यता है कि उसके शरीर में केवल देवी-देवता ही नहीं, बल्कि नदियों, तीर्थों, वेदों, ऋषि-मुनियों और यज्ञ की पवित्र शक्तियों का भी निवास है. इसी वजह से गौमाता की पूजा को विशेष पुण्यदायी माना गया है.

यहां 33 कोटि देवी-देवताओं की मान्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण बात भी समझनी चाहिए. संस्कृत में कोटि शब्द का अर्थ करोड़ के साथ-साथ प्रकार या श्रेणी भी होता है. वैदिक परंपरा में 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख भी मिलता है. इसलिए 33 कोटि को केवल 33 करोड़ की संख्या के अर्थ में समझना जरूरी नहीं है.

गोपाष्टमी पर क्या-क्या करना चाहिए?

गोपाष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान श्रीकृष्ण के गोपाल स्वरूप का ध्यान करें. इसके बाद गौमाता को स्नान कराकर उनके माथे पर रोली, हल्दी और चंदन से तिलक लगाएं. गाय के गले में फूलों की माला पहनाएं और उन्हें हरा चारा, गुड़, फल या अपनी श्रद्धा के अनुसार सात्विक भोजन अर्पित करें. इसके बाद गौमाता की पूजा करके उनकी परिक्रमा करें और चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गायों के साथ कुछ दूर तक चलना और उनकी सेवा करना भी शुभ होता है. भगवान कृष्ण और बलराम की पूजा करें तथा जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान करें. इस दिन किसी गौशाला में जाकर गायों की सेवा करना और उनके चारे की व्यवस्था में सहयोग देना भी पुण्यदायी माना जाता है.