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गोल्डी बराड़ FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, टॉप-10 में दो भारतीयों के नाम, कौन है दूसरा शख्स? 

गोल्डी बराड़ FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, टॉप-10 में करीब दस साल है एक और भारतीय, कौन है दूसरा शख्स?

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भारत

गोल्डी बराड़ FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, टॉप-10 में दो भारतीयों के नाम, कौन है दूसरा शख्स? 

गोल्डी बराड़ को FBI ने टॉप-10 भगोड़े की लिस्ट में शामिल किया है. इस लिस्ट में दूसरे भारतीय भद्रेशकुमार चेतनभाई पटेल की भी तलाश है. जानिए दोनों किन मामलों में वांटेड हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Sep 29, 2026, 08:54 AM IST

गोल्डी बराड़ FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल, टॉप-10 में दो भारतीयों के नाम, कौन है दूसरा शख्स? 

एफबीआई की टॉप-10 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दो भारतीय (Image- FBI)

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कल्पना कीजिए...अमेरिका की एक वांटेड लिस्ट सामने आती है. तस्वीरें एक-एक करके स्क्रीन पर दिखाई देती हैं. नाम पढ़े जाते हैं, हर नाम के पीछे एक अलग कहानी छिपी है. लेकिन तभी एक नाम ऐसा आता है, जो भारत में पहले से ही काफी चर्चित है. ये नाम है- सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़. 

गोल्डी बराड़ पर 10 लाख डॉलर का इनाम भी

अब गोल्डी बराड़ सिर्फ भारत या कनाडा की जांच एजेंसियों के रडार पर नहीं है, बल्कि अमेरिका की सबसे चर्चित 'FBI 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स' लिस्ट में भी उसका नाम दर्ज हो चुका है. FBI ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 10 लाख डॉलर तक के इनाम का ऐलान किया है. लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है.

FBI के टॉप-10 मोस्ट वांटेड में गोल्डी बराड़ अकेला भारतीय नहीं है. एक और भारतीय का नाम इस लिस्ट में पहले से मौजूद है. करीब एक दशक से अमेरिकी एजेंसियां उसकी तलाश कर रही हैं. उसके ऊपर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है.

कौन है ये दूसरा शख्स?

इस आरोपी का नाम है- भद्रेशकुमार चेतनभाई पटेल. एक तरफ गोल्डी बराड़, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और कई गंभीर आपराधिक मामलों में कथित भूमिका के आरोप हैं. दूसरी तरफ भद्रेशकुमार पटेल, जिस पर अमेरिका में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है. तो ये दोनों भारतीय कौन हैं? गोल्डी बराड़ FBI की इस लिस्ट तक कैसे पहुंचा और भद्रेशकुमार पटेल की कहानी क्या है? आपको सबकुछ बताते हैं. 

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सबसे पहले बात गोल्डी बराड़ की

28 सितंबर 2026 को FBI ने सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को अपनी इस लिस्ट में शामिल किया. FBI के मुताबिक बराड़ अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई ऑर्गनाइज्ड क्राइम ग्रुप का कथित नॉर्थ अमेरिका लीडर है.  

गोल्डी बराड़ की तलाश क्यों है?

FBI का कहना है कि गोल्डी बराड़ का नाम एक ऐसे कथित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा है, जिस पर अमेरिका और कनाडा में हिंसक गतिविधियों का आरोप है. इनमें टारगेटेड हत्याएं, शूटिंग, मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हमले और नशीले पदार्थों व हथियारों की तस्करी जैसे मामले शामिल हैं. ये जांच एजेंसी और अभियोजन पक्ष के आरोप हैं, जिन्हें अदालत में साबित किया जाना बाकी है.

FBI के मुताबिक बराड़ पर कैलिफोर्निया की एक संघीय अदालत में RICO यानी संगठित अपराध से जुड़ी साजिश, जबरन वसूली के जरिए कारोबार में दखल की साजिश और नशीले पदार्थों के वितरण से जुड़े आरोप लगाए गए हैं. उसे एजेंसी ने बेहद खतरनाक माना है.

goldyएफबीआई की लिस्ट में गोल्डी बराड़ (Image Source- FBI)

निज्जर हत्याकांड का भी जिक्र

गोल्डी बराड़ का नाम कनाडा में हुई खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले से भी जोड़ा गया है. FBI ने अपनी हालिया जानकारी में एक प्रमुख राजनीतिक और धार्मिक शख्स की हत्या की साजिश का जिक्र किया है. अमेरिकी कोर्ट दस्तावेजों में जिस शख्स को H.S.N. कहा गया है, उसकी पहचान निज्जर के तौर पर की गई है. FBI के मुताबिक इस हत्या के आदेश से बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को जोड़ा गया है. 

FBI की कार्रवाई ऑपरेशन हार्डबॉल नाम की वर्षों चली जांच का हिस्सा है. जुलाई 2026 में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध समूहों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 37 आरोपियों के खिलाफ तीन अभियोगों की जानकारी सार्वजनिक की थी. 

कौन है भद्रेशकुमार पटेल?

अब आपको इस लिस्ट में शामिल दूसरे भारतीय भद्रेशकुमार पटेल के बारे में बताते हैं. पटेल मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है. FBI रिकॉर्ड के मुताबिक उसका जन्म 15 मई 1990 को गुजरात के कांट्रोड़ी टा विरमगाम में हुआ था. वह 2017 में FBI की इस लिस्ट में शामिल किया गया था. 

भद्रेशकुमार पर आरोप क्या है?

पटेल पर अमेरिका के मैरीलैंड में अपनी पत्नी पालक पटेल की हत्या का आरोप है. मामला 12 अप्रैल 2015 का है. FBI के मुताबिक भद्रेशकुमार और उसकी पत्नी पालक मैरीलैंड के हनोवर में एक डोनट शॉप में काम करते थे. उस रात दोनों नाइट शिफ्ट में थे. जांच एजेंसी का आरोप है कि भद्रेशकुमार ने दुकान के पिछले हिस्से में अपनी पत्नी पर हमला किया और फिर वहां से फरार हो गया. 

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भद्रेशकुमार पटेल का वाटेंड पोस्टर (Image Source- FBI)

पटेल पर भी 10 लाख डॉलर का इनाम

इसके बाद जांचकर्ताओं ने उसके भागने का एक रूट भी ट्रेस किया. FBI के मुताबिक वह होटल गया और फिर नेवार्क पेन स्टेशन की तरफ गया. इसके बाद उसका पता नहीं चल पाया. FBI का कहना है कि उसकी आखिरी लोकेशन न्यू जर्सी के नेवार्क इलाके में थी. भद्रेशकुमार पटेल के मामले में भी इनाम 10 लाख डॉलर तक है. FBI ने मार्च 2026 में इनाम की मानक राशि बढ़ाकर 10 लाख डॉलर की थी. 

आखिर ये दोनों आरोपी हैं कहां?

अब सबसे बड़ा सवाल- FBI की तस्वीरों और 10 लाख डॉलर तक के इनाम के बावजूद ये दोनों आरोपी आखिर हैं कहां? FBI आम लोगों से अपील कर रही है कि अगर इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो खुद संपर्क करने या सामना करने की कोशिश न करें, बल्कि अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी दें. 

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