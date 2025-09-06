लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

Delhi News: लाल किला परिसर में जैन धर्म के धार्मिक आयोजन से एक करोड़ रुपये का सोने-हीरे जड़ा कलश चोरी हो गया. सीसीटीवी में संदिग्ध कैद हुआ है. पुलिस ने पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है.

Delhi News: दिल्ली के लाल किला परिसर में एक बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है. जैन समुदाय के धार्मिक आयोजन के दौरान एक बेशकीमती सोने का कलश चोरी हो गया. बताया जा रहा है कि यह कलश करीब एक करोड़ रुपये का था और उस पर सोने के साथ ही हीरे, माणिक और पन्ना जड़े हुए थे. घटना 2 सितंबर, मंगलवार को हुई, जब कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला भी शामिल हुए थे. इसी बीच अचानक कलश गायब हो गया, जिससे पूरे आयोजन में हड़कंप मच गया.

संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई

दिल्ली पुलिस के मुताबिक कारोबारी सुधीर जैन रोजाना पूजा के लिए यह कलश लेकर आते थे. घटना वाले दिन भी वे कलश लेकर पहुंचे थे और कार्यक्रम शुरू होने के कुछ समय बाद ही कलश चोरी हो गया. पुलिस ने बताया कि लाल किला परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई है, जिसमें एक संदिग्ध की गतिविधियां कैद हुई हैं. संदिग्ध की पहचान भी कर ली गई है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है.

सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल

मिली जानकारी के अनुसार, यह कलश लगभग 760 ग्राम सोने का बना था, जिस पर 150 ग्राम हीरे और कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई थी. इतनी बड़ी चोरी से न केवल जैन समुदाय बल्कि दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ गए हैं. इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि लाल किला परिसर में यह धार्मिक अनुष्ठान 15 अगस्त से शुरू हुआ था और 9 सितंबर तक चलना है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी लाल किले में सुरक्षा चूक सामने आ चुकी है. 2 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के दौरान स्पेशल सेल की एक टीम नकली बम लेकर परिसर में पहुंच गई थी, जिसे सुरक्षा कर्मी पहचानने में नाकाम रहे थे. उस लापरवाही पर पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था. अब एक बार फिर इस चोरी ने सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

