Gold Prices: 20 नवंबर के प्रति ग्राम रेट के हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की 1,25,570 रुपये रही. इसमें GST, मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क शामिल नहीं हैं.

10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 20 नवंबर को 1,15,100 रुपये रही

20 नवंबर को 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमl 94,180 रुपये रही

Gold Prices: भारत में लगातार गोल्ड रेट में गिरावट जारी है. अमेरिकी डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख की आशंका के बीच कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 20 नवंबर शुक्रवार की सुबह 24 कैरेट सोने का भाव 1,25,570 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

इससे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली. सोना करीब 2.60 फीसदी गिरकर 3,531 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी करीब 3.75 फीसदी टूटकर 41 डॉलर प्रति औंस से थोड़ा ऊपर आ गई थी.

MCX पर सोना-चांदी भी लुढ़के

घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने की कीमत में गिरावट रही. 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना शुरुआती कारोबार में 3.94 फीसदी गिरकर 1,22,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. वहीं सोने की गिरावट का असर 18 कैरेट गोल्ड पर भी पड़ा. IBJA के मुताबिक, 17 नवंबर को 18 कैरेट सोने का भाव 1,00,814 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 20 नवंबर की सुबह घटकर 92,688 रुपये रह गया. यानी इस दौरान कीमत में करीब 8.06 फीसदी की गिरावट आई.

चीन में कीतना है गोल्ड का रेड?

चीन में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,05,743 रुपये से 1,13,413 रुपयेे (करीब 7,669 से 8,225 चीनी युआन / CNY) के बीच है. चीन में प्रति ग्राम सोने की कीतम लगभग 766.90 से 822.53 CNY है और 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 7,669 से 8,225.30 CNY ( करीब 1.06 लाख से 1.14 लाख रुपये) तक है.

भारत में प्रति ग्राम कीतना है गोल्ड रेट?

भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 512 रुपये प्रति ग्राम गिरकर 12,557 रुपये पर आ गई. वहीं, 22 कैरेट सोने का दाम 470 रुपये घटकर 11,510 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने का भाव 384 रुपये गिरकर 9,418 रुपये प्रति ग्राम रह गया.

10 ग्राम सोना खरीदने पर कितने देने होंगे?

20 नवंबर के प्रति ग्राम रेट के हिसाब से 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की 1,25,570 रुपये, 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 1,15,100 रुपये और 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीतम 94,180 रुपये है. इन कीमतों में GST, मेकिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्क शामिल नहीं हैं.

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