Gold Price: 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है. इसमें लगभग 99.9% शुद्धता होती है.

पिछले सप्ताह सोने के रेट में 9 फीसदी की गिरावट हुई

23 नवंबर को सोने के रेट में 2.38 फीसदी की बढोतरी हुई

Gold Price: सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट के बाद सोमवार, 23 नवंबर को जोरदार रिकवरी देखने को मिली. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव 2.38% यानी 2,899 रुपये बढ़कर 1,24,677 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. गुड रिटर्न्स के अनुसार 24 नवंबर (मंगलवार) को 24 कैरेट सोने की कीमत 12,656 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,26,560 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं पाकिस्तान में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत भारत से ढाई गुना अधिक है.

मंगलवार को शहरों के हिसाब से 24 कैरेट सोने का रेट दिल्ली में 12,672 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं वडोदरा और अहमदाबाद में 12,662 रुपये प्रति ग्राम का भाव है. चेन्नई, मुंबई और कोलकाता समेत कई प्रमुख शहरों में कीमत 12,657 रुपये प्रति ग्राम है. वहीं दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 11,616 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 18 कैरेट का रेट 9,507 रुपये है. मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 22 कैरेट सोना 11,601 रुपये और 18 कैरेट सोना 9,492 रुपये प्रति ग्राम पर है.

गोल्ड रेट में क्यों हुई थी गिरावट?

पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में करीब 9% की गिरावट आई थी. यह मार्च के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट थी. वहीं चांदी के रेट में करीब 15% गिरावट हुई थी. अमेरिकी डॉलर में मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाए जाने की आशंका सोने-चांदी की कीमती पर दबाव बनाया था, जिस कारण कीमतों में गिरावट हुई थी.

पाकिस्तान में कितना है गोल्ड रेट?

गुड रिटर्न्स के अनुसार पाकिस्तान में प्रति ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 32,940 रुपये हैं. वहीं प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने का रेट 30,193 रुपये और प्रति ग्राम, 18 कैरेट का रेट 24,703.40 रुपये है.

24 कैरेट और 22 कैरेट सोने में अंतर

24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है. इसमें लगभग 99.9% शुद्धता होती है. वहीं 22 कैरेट सोने में करीब 91.6% सोना होता है. इसमें अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं, जिससे गहने ज्यादा मजबूत बनते हैं. इसलिए ज्वेलरी बनाने में आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है.

सोने के आयात में 40% की कमी

भारत में सोने के आयात में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई. अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच सोने का आयात बिल करीब 40% घटकर 24.70 अरब डॉलर रह गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 41.24 अरब डॉलर था.

इस गिरावट के पीछे केंद्र सरकार का आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला भी अहम रहा. मई में सरकार ने सोने पर प्रभावी आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। इससे विदेश से सोना मंगाना महंगा हो गया और घरेलू बाजार में इसकी मांग कम करने में मदद मिली.



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