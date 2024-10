तेलंगाना के हैदराबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा की मूर्ति का हाथ नीचे गिर गया. हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस स्टेशन की सीमा में नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान के दुर्गा पूजा पंडाल में ये घटना घटी. जानकारी के मुताबिक कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हुंडी (दान पेटी) को एक तरफ कर दिया, जिससे देवी दुर्गा की मूर्ति का हाथ गिर गया. अब इस घटना का वीडियो तो वायरल हो ही रहा है साथ ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है. भाजपा ने मामले में तुरंत कार्रवाई कराने की मांग की है.



न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हैदराबाद के बेगम बाजार पुलिस स्टेशन की सीमा में नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान के दुर्गा पूजा पंडाल में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने हुंडी (दान पेटी) को एक तरफ कर दिया, जिससे देवी दुर्गा की मूर्ति का हाथ गिर गया. हालांकि, मूर्ति का हाथ वापस लगा दिया गया है. इस घटना की निंदा भाजपा ने की है.

देखें वीडियो

#WATCH | Telangana: Visuals from a Durga Puja pandal at Nampally Exhibition Grounds in Hyderabad's Begum Bazar police station limits where unidentified persons moved the hundi (donation box) aside, causing goddess Durga idol's hand to fall off.



The idol has now been restored. pic.twitter.com/cnAb3FoUki