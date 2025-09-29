भेड़-बकरी पालने से क्यों डरते हैं इस गांव के लोग, क्या ऐसा करने से सच में हो जाता है वंश नाश! जानिए कहानी

आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे है जहां रहने वाले लोगों को बकरी पालने से परहेज है. इस गांव में पाल समाज का व्यक्ति भी नहीं रहता है.

आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के लोग अधिकतर भेड़- बकरियों को पालन करते हैं, लेकिन क्या आप जातने है कि भारत में एक ऐसा गांव भी है जहां के लोगों को भेड़-बकरी पालने की मनाही है. इस गांव में भेड़-बकरी पालने वाले लोग नहीं रह सकते. ये गांव मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता हैं. दरअसल छतरपुर जिले के लवकुश नगर में लगभग 300 साल पहले पाल समाज को गांव की माता ने श्राप दे दिया था. जिसके चलते आज भी इस गांव में पाल समाज के लोग नहीं रहते हैं.

300 साल पुरानी कहानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से करीब 300 साल पहले से जंगल वाली पहाड़ी पर एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था. चरवाहे को पता चला कि यहां पर एक छोटा सा कुंड हैं. जिसे लोग जल से नहीं भर पाते. चरवाहे ने घमंड में आकर गांववालों के इकठ्ठा किया और कहा कि पानी से तो छोड़ों मै इस कुंड को दूध से भर दूंगा. इस चरवाहे के पास जितनी भी बकरियां थी वह सभी का दूध लगा कर उस कुंड में डालने लगा. लेकिन भी कुंड को नहीं भर पाया.

दूर से लोग आने लगे चमत्कार देखने

ये चमत्कार देखने लोग दूर-दूर से आने लगे. इसकी चर्चा तत्कालीन महाराज हिंदूपत के पास भी पहुंची. वह खुद इस कुंड के दर्शन करने आए. लोगों की आस्था इस कुंड के प्रति जागृत हुई और यहां पर माता का मंदिर बनाया गया. यहां पर एक चट्टान में 9 इंच गहरा और 4 इंच चौड़ा एक गढ्ढा है और यही वह चमत्कारिक गढ्ढा है. इस स्थान का जिक्र इतिहास में भी मिलता है. इतिहासकार डॉ काशी प्रसाद त्रिपाठी की बुंदेलखंड का वृहद इतिहास के अनुसार स्वप्न मिलने पर तत्कालीन पन्ना महाराज हिंदूपत ने 1758-76 ईस्वी के मध्य चमत्कारिक कुंड स्थान में माता बंबरबेनी का निर्माण कराया था.

टूट गया था घमंड

जो पाल समाज का व्यक्ति घमंड में आकर इस कुंड को दूध से भरने की कोशिश कर रहा था. उसका कुछ दिन बाद ही अता-पता नहीं चला. इतना ही नहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि माता ने राजा हिंदूपत को स्वप्न दिया था कि मेरे खेरे या मौजे में कोई भी पाल समाज का व्यक्ति निवास नहीं करेगा. इसके बाद यहां से पाल समाज के लोग विस्थापित होने लगे क्योंकि उन्हें दिक्कतें होने लगी थीं.

अब भी नहीं रहता कोई पाल समाज का व्यक्ति

इसका असर ये हुआ कि आज में मौजे में कोई पाल समाज का व्यक्ति स्थाई रूप से नहीं रहता है. साथ ही बकरी पालक भी नहीं रह सकता है. अगर रहता है, तो उसे कष्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से यहां पाल समाज के व्यक्ति नहीं रहते हैं. उनका वंश नाश होने लगता हैं.

