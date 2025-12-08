गोवा नाइट क्लब का मालिक IndiGo से भागे थाईलैंड, दर्दनाक अग्निकांड में 25 लोगों की गई थी जान

गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग से 25 लोगों की मौत के बाद क्लब मालिक गौरव और सौरभ लूथरा जांच शुरू होते ही इंडिगो फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए. गोवा पुलिस अब इंटरपोल की मदद से उनकी तलाश में जुटी है.

Goa Nightclub Fire: गोवा में 6 दिसंबर की रात हुए भयावह अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाम के इस नाइट क्लब में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही का अंजाम 25 लोगों की दर्दनाक मौत के रूप में सामने आया. हादसे के बाद उम्मीद थी कि क्लब के मालिक जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट उन्होंने भारत छोड़कर फरार होने का रास्ता चुना. जांच आगे बढ़ने पर पता चला कि क्लब के मालिक इंडिगो की एक उड़ान से थाईलैंड भाग चुके थे.

हादसे के कुछ ही घंटों बाद फुकेत रवाना

गोवा पुलिस ने जैसे ही FIR दर्ज की, एक विशेष टीम तुरंत दिल्ली भेजी गई. टीम ने क्लब के मालिकों, गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, के ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन दोनों वहां नहीं मिले. घर खाली मिलने पर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस चस्पा कर दिया. 7 दिसंबर की शाम को दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया था. जब पुलिस ने मुंबई इमिग्रेशन से संपर्क किया, तो यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि दोनों आरोपी हादसे के कुछ ही घंटों बाद 7 दिसंबर सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट 6E 1073 से फुकेत रवाना हो चुके थे.

CBI की इंटरपोल डिवीजन की मदद ली है

इससे साफ है कि दोनों ने शुरू से ही जांच से बचने की कोशिश की. अब गोवा पुलिस ने CBI की इंटरपोल डिवीजन की मदद ली है ताकि दोनों आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो सके. फिलहाल, आशंका यह भी है कि दोनों आरोपी थाईलैंड से किसी और देश भागने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी. बताते चलें, इस मामले में नई भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है. अधिकारियों का कहना है कि क्लब की बनावट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक हर जगह भारी लापरवाही बरती गई थी, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ.

