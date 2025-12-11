FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी- माफिया मुख्तार के करीबी शादाब के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, अक्टूबर 2025 में लखनऊ से हुई थी गिरफ्तारी | गोवा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर, लूथरा ब्रदर्स की नई तस्वीर आई सामने, थाईलैंड पुलिस की हिरासत में दिखे

Homeभारत

भारत

Goa Nightclub Fire Update: गोवा नाइट क्लब के मालिकों पर कंसा शिकंजा, थाईलैंड में हिरासत में लिए गये लूथरा ब्रदर्स

Goa Nightclub Owner Arrested: पुलिस ने बर्च बाय रोमियो के मालिक दोनों भाईयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Dec 11, 2025, 11:25 AM IST

Goa Nightclub Fire Update: गोवा नाइट क्लब के मालिकों पर कंसा शिकंजा, थाईलैंड में हिरासत में लिए गये लूथरा ब्रदर्स
Luthra Brothers Arrested in Thailand: गोवा क्लब अग्निकांड मामले में जांच और तेज हो गई है. बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक लूथरा बदर्स को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है. दोनों आरोपी घटना के बाद ही दिल्ली से थाईलैंड के फुकेट की टिकट बुक भारत से भाग निकले. पुसिल ने मामले की जांच बिन में दोनों भाईयों को आरोपी मानते हुए उसके पासपोर्ट सस्पेड कर दिये हैं. अब दोनों भाईयों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है, जल्द ही इन्हें भारत वापस लाया जाएगा. 

दरअसल गौरव और सौरव लूथरा गोवा में बर्च बाय रोमियो के नाम से नाइट क्लब चलाते थे. यहां रविवार की रात बर्च बाय रोमियो क्लब में अचानक से आग लग गई. पुलिस के अनुसार, आग इतनी भयंकर थी कि इसमें 25 लोगों की जलकर मौत हो गई. इसमें 20 लोग क्लब का स्टाफ और 5 पर्यटक शामिल थे. घटना के तुरंत बाद ही आरोपी मालिक लूथरा ब्रदर्स दिल्ली से थाईलेंड के फुकेट की फ्लाइट पकड़कर फरार हो गये. बताया जा रहा है कि आरोपी घटना के तुरंत बाद पुलिस से बचने के लिए देश छोड़कर फरार हो गये.

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जल्द लाया जाएगा भारत

पुलिस ने बर्च बाय रोमियो के मालिक दोनों भाईयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की, जिसमें पता चला कि दोनों लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर थाईलैंड चले गये. यहां उन्हें हिरासत में ले लिया गया है. 

अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

गोवा के अरपोरा नाइट क्लब में हुई इस दर्दनाक घटना के बाद गोवा सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. घटना के बाद बुधवार को टूरिस्ट जगहों के अंदर पटाखों, फुलझड़ियों और आतिशबाजी के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत उत्तर गोवा के सभी नाइट क्लब, बार और रेस्टोरेंट, होटल गेस्टहाउस, रिसॉर्ट में पटाखें या फुलझड़ियां या किसी भी तरह की आतिशबाजी जलाने की रोक रहेगी. 

