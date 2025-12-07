FacebookTwitterYoutubeInstagram
Goa Nightclub Fire: गोवा में नाइट क्लब में जोरदार धमाका, 3 टूरिस्ट समेत 23 लोगों की मौत

Goa Nightclub Fire: गोवा के अरपोरा गांव में एक नाइटक्लब में देर रात बड़ा हादसा हो गया है. इस भीषड़ हादसे में करीब 23 लोगों की मौत हो गई है. बताया जा रहा ये हादसा सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 07, 2025, 08:35 AM IST

Goa Nightclub Fire: गोवा में नाइट क्लब में जोरदार धमाका, 3 टूरिस्ट समेत 23 लोगों की मौत
Goa Nightclub Fire: गोवा के अरपोरा गांव में एक नाइटक्लब में देर रात बड़ा हादसा हो गया है. इस भीषड़ हादसे में करीब 23 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में ज्यादातर क्लब में काम करने वाले कर्मचारी हैं. बताया जा रहा है कि हादसे में ज्यादातर मौते दम घुटने के कराण हुई है. गोवा पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि आग की शुरुआती वजह सिलेंडर ब्लास्ट माना जा रहा है. उन्होंने कहा, अब तक 23 शव बरामद किए गए हैं. मरने वालों में तीन महिलाएं और 3-4 टूरिस्ट शामिल हैं.

रात के समय लगी आग

गोवा पुलिस के मुताबिक नाइटक्लब में आग रात करीब 12 बजे लगी.  सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन रेस्क्यू टीम अभी भी तलाशी कर रही है. मौके पर कई आला अधिकारी मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य किया जा रहा है. इस घटना की वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. शुरूआती जांच मं पता चला है कि ये धमाका सिलेंडर फटने की वजह से हुआ है. क्योंकि ज्यादातर शव किचन से ही बरामद हुए हैं. 

फायर सुरक्षा नियमों नहीं किया गया था पालन

घटना की जानकारी लगते ही सीएम प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे. यहां उन्होंने पूरे हादसे की जानकारी ली. सीएम ने बताया कि 3 लोगों की मौत जलने के कारण हुई है. बाकी की जान दम घुटने से गई. सीएम ने कहा कि हम नाइट क्लब में आग लगने की घटना की पूरी जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे. इस हादसे अब तक 3 से 4 पर्यटकों के हताहत होने की खबर है. सीएम ने बताया कि मरने वालों में तीन महिलाएं और 3-4 टूरिस्ट शामिल हैं. साथ ही बताया जा रहा है कि नाइटक्लब में किसी भी तरह के फायर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था. 

