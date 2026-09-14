SC में जमानत याचिका रद्द होने के बाद गोवा नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपियों ने किया सरेंडर, अदालत में बोले- जेल में हमें चाहिए...

नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में पिछले साल 6 दिसंबर भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और उनके कारोबारी साझेदार अजय गुप्ता ने मापुसा की अपर जिला और सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में सोमवार (14 सितंबर, 2026) को तीन मुख्य आरोपियों ने सरेंडर कर दिया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के दो हफ्ते बाद आत्मसमर्पण किया है, जिसमें जमानत रद्द किए जाने के खिलाफ उनकी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी. सोमवार को तीनों आरोपियों ने गोवा की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया.

नॉर्थ गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में पिछले साल 6 दिसंबर भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और उनके कारोबारी साझेदार अजय गुप्ता ने मापुसा की अपर जिला और सत्र अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया.

एडवोकेट सौम्या ड्रागो ने बताया कि अदालत ने उनके मुवक्किलों का आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया और आवश्यक हिरासत संबंधी आदेश जारी किए. वकील ने बताया कि उनके मुवक्किलों ने कोर्ट से अनुरोध किया है क जले में उन्हें कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी मुहैया करवाई जाए. उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स और डॉक्टरों की सलाह का हवाला देते हुए कोर्ट से यह आग्रह किया है. वकील ने कहा कि अदालत ने दवाओं और गद्दे से संबंधित अनुरोध स्वीकार कर लिए, लेकिन विशेष जूतों की मांग पर कोई फैसला नहीं किया और इस संबंध में जांच अधिकारी से जवाब मांगा है. उन्होंने कहा कि कोर्ट अगले कार्य दिवस पर इस अनुरोध पर विचार कर सकता है.

18 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में तीनों आरोपियों की जमानत रद्द कर दी गई थी. हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता और कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता का हवाला देते हुए यह फैसला सुनाया था. कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. इस फैसले के खिलाफ आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें राहत नहीं मिली. 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का भी निर्देश दिया था.

मामले में दाखिल आरोपपत्र के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ गैर-इरादतन हत्या, मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य, आग और ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाही बरतने, धोखाधड़ी और जालसाजी, जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करने और आपराधिक साजिश से संबंधित भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसमें यह भी दावा किया गया है कि आरोपियों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये के परिणामस्वरूप हुए हादसे में 25 लोगों की जान गई.

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