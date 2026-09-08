2050 तक बेकाबू हो सकता है कैंसर! दुनिया में 67% बढ़ सकते हैं केस, जानिए क्या है वजह

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ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2050 तक दुनिया भर में कैंसर के नए मामले 67% बढ़कर 3.4 करोड़ प्रति वर्ष तक पहुंच सकते हैं.
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी (ACS) और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) की एक नई रिपोर्ट में कैंसर को लेकर बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में दुनिया भर में लगभग 2.1 करोड़ लोग कैंसर का शिकार हुए, जबकि 98 लाख लोगों ने इसके कारण अपनी जान गंवाई. अनुमान है कि दुनिया में हर 5 में से 1 व्यक्ति को अपने जीवनकाल में कैंसर होने का खतरा रहता है.
रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि बढ़ती आबादी और लोगों की बढ़ती उम्र के कारण 2050 तक कैंसर के सालाना मामले बढ़कर 3.4 करोड़ तक पहुंच सकते हैं. यह 2024 के आंकड़ों के मुकाबले 67% की एक बड़ी बढ़ोतरी है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि सही रोकथाम, समय पर जांच और बेहतर इलाज से कैंसर से होने वाली मौतों में भारी कमी लाई जा सकती है.
अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के डॉक्टरों का कहना है कि कैंसर से होने वाली लगभग आधी मौतों को केवल अपनी जीवनशैली में सुधार करके रोका जा सकता है. हर देश को अपनी परिस्थितियों के हिसाब से कैंसर से निपटने का प्लान बनाना होगा.
अगर लोग तंबाकू-सिगरेट और शराब से दूर रहें, स्वस्थ वजन बनाए रखें, रोजाना एक्सरसाइज करें और कैंसर से जुड़े इंफेक्शंस से बचाव का टीका लगवाएं, तो इस बीमारी के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. समय पर जांच और सही इलाज इस जंग को जीतने का सबसे बड़ा हथियार हैं.
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