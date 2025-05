खाड़ी देशों की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गुलाम नबी आजाद की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने बीमार होने का कारण बताया है.

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद कुवैत खाड़ी देशों की यात्रा पर पहुंचे हैं. वे बीजेपी नेता बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाले भारतीय डेलिगेशन के साथ गए हैं, लेकिन वे इस दौरान बीमार पड़ गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर बताई है. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने बीमार होने का कारण बताया है. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों की शुभकामनाओं के लिए उन्हें शुक्रिया भी कहा है. इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद को फोन करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की.

गुलाम नबी आजाद ने किया पोस्ट

गुलाम नबी आजाद ने सोशल मीडिया के जरिए अपने बीमार होने का कारण बताया. साथ ही उन्होंने लोगों की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया भी कहा. आजाद ने X पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा, 'कुवैत में भीषण गर्मी के कारण मेरी सेहत पर असर पड़ने के बावजूद, अल्लाह के करम से मैं ठीक हूं और मेरी हालत में सुधार हो रहा है. सभी जांच के नतीजे सामान्य हैं. आप सभी की चिंता और दुआओं के लिए शुक्रिया. यह वास्तव में मेरे लिए बहुत मायने रखता है.'

Blessed to share that despite the extreme heat in Kuwait affecting my health, by God’s grace I’m doing fine and recovering well. All test results are normal. Thank you all for your concern and prayers — it truly means a lot!

— Ghulam Nabi Azad (@ghulamnazad) May 27, 2025

बैजयंत पांडा ने दिया अपडेट

बता दें कि गुलाम नबी आजाद जिस डेलिगेशन का हिस्सा हैं उसका नेतृत्व बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा कर रहे हैं. मंगलवार को उन्होंने X पर तस्वीरें शेयर करते हुए आजाद की सेहत के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने लिखा था, "हमारे प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बीच में ही गुलाम नबी आजाद को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. उनकी हालत स्थिर है, वे मेडिकल सुपरविजन में हैं और कुछ टेस्ट करवाए जाएंगे. बहरीन और कुवैत में हुई मीटिंग में उनका योगदान बहुत प्रभावशाली था और वे बिस्तर पर पड़े होने से निराश हैं. सऊदी अरब और अल्जीरिया में उनकी मौजूदगी हमें बहुत याद आएगी."

Halfway into our delegation's tour, Shri @ghulamnazad has had to be admitted to hospital. He is stable, under medical supervision, and will be undergoing some tests and procedures . His contributions to the meetings in Bahrain and Kuwait were highly impactful, and he is… pic.twitter.com/73CL9nqQGl

— Baijayant Jay Panda (@PandaJay) May 27, 2025

