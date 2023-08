UP Politics: घोसी उप-चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह पर फेंकी स्याही, मुर्दाबाद के नारे लगाए 

डीएनए हिंदी: उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट पर उप-चुनाव के लिए 5 सितंबर को वोटिंग होनी है. वोटिंग से पहले सभी उम्मीदवार जनता के बीच समर्थन के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं. बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान पर अदरी में एक युवक ने स्याही फेंक दी. स्थानीय मीडिया का कहना है कि कुछ लोगों ने इस बीच उनका नाम लेकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. स्याही फेंकने वाला युवक घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया. पुलिस फिलहाल उसकी तलाश में जुटी हुई है. दरअसल कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी छोड़कर दारा सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं. घोसी से बीजेपी और एसपी ने ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं जबकि बीएसपी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया है.

सपा छोड़ फिर से बीजेपी में हुए हैं शामिल

दरअसल पिछले महीने दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हुए हैं. भगवा पार्टी का दामन थामने के लिए उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया है. उनके इस्तीफे के बाद सीट खाली हो गई है और फिर से चुनाव कराए जा रहे हैं. चौहान घोसी सीट से ही विधायक थे. 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल में वह वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे थे. उस वक्त उन्होंने बीजेपी छोड़कर सपा का दामन थामा था और अब फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

This is anger against BJP across the nation.



Black ink was thrown on BJP candidate for Ghosi Bypoll Dara Singh Chauhan.



No TV media will show this to you. Tides are turning, change is inevitable.🔥🔥pic.twitter.com/X41pP4yULU