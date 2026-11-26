Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के वसुंधरा निवासी सुशील कुमार भटनागर एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं. पिछले करीब एक साल से उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी.

23 नवंबर को आरोपी महिला को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया

पति को जान से मारने की नीयत से महिला लेड पॉइजन दे रही थी

गाजियाबाद में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है. संपत्ति के लालच में महिला एक साल से पति, बेटे और भतीजे को लेड पॉइजन दे रही थी. सुशील भटनागर ने इंदिरापुरम थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी रेनू भटनागर ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर, उन्हें, उनके बेटे और भतीजे को जान से मारने की नीयत से 'लेड पॉइजनिंग' दी. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार इंदिरापुरम के ACP अभय डागा ने बताया कि 24 सितंबर 2026 को सुशील भटनागर ने इंदिरापुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद केस दर्ज किया और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई. 23 नवंबर को इंदिरापुरम पुलिस ने रेनू भटनागर को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि उसके पति की एक ट्रैवल एजेंसी है, जिसकी कीमत लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, उनके नाम पर 2 करोड़ रुपये की एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, जिसमें वह नॉमिनी है. पति की मौत के बाद ये सारी संपत्ति उसे मिल जाएगी, इसी लालच में उसने पति को जान से मारने की साजिश रजी.

कैसे खुला पत्नी की साजिश का राज?

गाजियाबाद के वसुंधरा निवासी सुशील कुमार भटनागर एक ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं. पिछले करीब एक साल से उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी. उनके बेटे और भांजे का भी यही हाल था. शुरुआत में परिवार को बीमारी की वजह समझ नहीं आई.

सुशील ने मेडिकल जांच कराई तो उनके शरीर में लेड की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा मिली. इसके बाद डॉक्टरों ने लंबे समय से लेड के संपर्क में रहने की आशंका जताई. जांच के दौरान परिवार को पता चला कि खाने में किसी संदिग्ध पदार्थ का छिड़काव किया जा रहा था.

#WATCH | Ghaziabad, UP | Indirapuram ACP Abhay Daga says, "On September 24, 2026, the complainant, Sushil Bhatnagar, filed a formal complaint at the Indirapuram Police Station. He alleged that his wife, Renu Bhatnagar—in collusion with other family members—had subjected him, his son, and his nephew to lead poisoning with the intent to kill them. Upon receiving the complaint, the Indirapuram Police registered a case under the relevant legal sections and formed a team to apprehend the accused. On November 23, 2026, the Indirapuram Police arrested Renu Bhatnagar. During interrogation, she revealed that her husband owns a travel agency valued at approximately five to six crore rupees. Additionally, there is an insurance policy in his name worth Rs 2 crore, for which she is the designated nominee. Believing that she would inherit all these assets following her husband's death, she committed the crime. Further legal proceedings are underway..." November 25, 2026

संपत्ति पर पत्नी की नजर

पुलिस के मुताबिक, सुशील भटनागर की ट्रैवल एजेंसी की कीमत करीब 5-6 करोड़ रुपये है. इसके अलावा उनके नाम पर 2 करोड़ रुपये की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसमें पत्नी रेणु नॉमिनी हैं. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में रेणु ने संपत्ति लालच में पति को खाने में लेड मिलाकर देने की बात कबूल की. उसने बताया कि पति की मौत के बाद बीमा की रकम और कारोबार उसका हो जाता और इस कारण पति को जान से मारने की साजिश रची.

बेटे और भांजे को भी बनाया निशाना

रेनू ने सिर्फ सुशील ही नहीं, बल्कि बेटा और भतीजे को भी निशाना बनाया. तीनों की तबीयत खराब होने के बाद सुशील को शक हुआ और 24 सितंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने पत्नी और उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर उन्हें, बेटे और भांजे को जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप लगाया.

दिल्ली से गिरफ्तार हुई आरोपी पत्नी

इंदिरापुरम पुलिस ने मामले की जांच के बाद 23 नवंबर को रेणु भटनागर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर लेड कहां से लाया गया और इसे खाने में किस तरह मिलाया जाता था. साथ ही आरोपी के परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.

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