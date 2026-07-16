FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'भारत टेक्स-2026' में चमका मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन बोले- राज्य में मिल रही दुनिया की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल

'भारत टेक्स-2026' में चमका मध्यप्रदेश: सीएम डॉ. मोहन बोले- राज्य में मिल रही दुनिया की सबसे सस्ती बिजली, उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' पारित, अब कारोबार करना होगा बेहद आसान

छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक कदम: 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम-2026' पारित, अब कारोबार करना होगा बेहद आसान

कल का मौसम, 17 जुलाई: दिल्ली में धूप, उमस और गर्म हवा सताएगी, बारिश को लेकर IMD ने दिया अपडेट, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

कल का मौसम, 17 जुलाई: दिल्ली में धूप, उमस और गर्म हवा सताएगी, बारिश को लेकर IMD ने दिया अपडेट, जानिए नोएडा-गुरुग्राम का हाल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa

अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa

Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में

ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी

ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

150 करोड़ की संपत्ति के लिए बेटे ने पिता को मारी 6 गोलियां, गाजियाबाद में घटी घटना की पूरी कहानी जानिए

गाजियाबाद के मोदीनगर में 15 जुलाई की रात प्रॉपर्टी को लेकर हुई बहस के बाद शराबी पुत्र ने अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक हरिओम चौधरी 52 साल के थे. उन्हें इलाके के अमीर किसानों में गिना जाता था.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 16, 2026, 04:38 PM IST

150 करोड़ की संपत्ति के लिए बेटे ने पिता को मारी 6 गोलियां, गाजियाबाद में घटी घटना की पूरी कहानी जानिए

गाजियाबाद में पुत्र ने ली पिता की जान. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • गाजियाबाद में पुत्र ने ली पिता की जान.
  • 150 करोड़ की सपंत्ति को लेकर हुआ था विवाद.
  • घटना मोदीनगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई.

Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक खौफनाक घटना सामने आई है. यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को 6 गोलियां मार कर मौत के घाट उतार दिया. ये घटना 15 जनवरी, बुधवार की रात की है. 150 करोड़ की प्रॉपर्टी के झगड़े में बेटे ने अपनी पिस्तौल से पिता के चेहरे, छाती और पेट पर 6 गोलियां मारीं और फरार हो गया. परिवार वालों के अनुसार, आरोपी शराब पीकर घर आया था.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना गाजियाबाद के मोदीनगर पुलिस स्टेशन इलाके में हुई. पुलिस की जांच में पता चला है कि 32 साल का निखिल नेहरा अपने 52 वर्षीय पिता हरिओम चौधरी पर  प्रॉपर्टी उसके नाम करने का दबाव बना रहा था. पिता इसके लिए तैयार नहीं थे. निखिल नेहरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी. पुलिस के मुताबिक, करीब आठ साल पहले निखिल ने अपने छोटे भाई निशु को भी गोली मारी थी, लेकिन वह बच गया था. अब आरोपी निखिल ने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया है. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए 4 टीमें तैनात की हैं. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि 15 जुलाई की रात जब निखिल नेहरा नशे की हालत में लौटा तो पिता ने उसके टोका. इसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई. इसके बाद बेटे ने उन पर पिस्तौल से फायर कर दिया. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान मोदीनगर के बुढ़ाना गांव के रहने वाले हरिओम के तौर पर हुई है. वह किसान थे. मृतक हरिओम चौधरी की पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा कि उनके पति और बड़े बेटे निखिल के बीच जमीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था. 

हरिओम चौधरी की पत्नी के बयान के अनुसार, "बुधवार रात करीब 11 बजे निखिल घर लौटा, जबकि हरिओम खाना खाने के बाद बिस्तर पर आराम कर रहे थे. मेरे पति ने देखा कि निखिल नशे में था और उससे पूछा कि वह शराब पीकर घर क्यों आया है. बाद में बहस प्रॉपर्टी के विवाद पर आ गई और गुस्से में आकर मेरे बेटे ने मेरे पति को जान से मारने की नीयत से उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. गोली की आवाज सुनकर मैं वहां भागी और देखा कि मेरे बेटे निखिल के हाथ में पिस्तौल थी. उसने मेरे सामने ही मेरे पति पर तीन गोलियां चलाईं. जिसके बाद वे जमीन पर गिर पड़े."

पिता को गोली मारने के बाद निखिल फरार हो गया. हरिओम चौधरी की पत्नी और निखिल की मां ने आनन-फानन में  रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाया और हरिओम को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गईं. अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया. 

महंगी जमीन बनी विवाद का कारण

अब तक मिली जानकारी के अनुसार, हरिओम के पास 75 बीघा जमीन थी. इसका कुछ हिस्सा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पास है. हरिओम चौधरी के मोदीनगर मार्केट में तीन दुकानें भी थीं. इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 150 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. कुछ साल पहले, हरिओम ने इन संपत्तियों को तीन हिस्सों में बांट दिया था. एक निखिल के लिए, एक निशु के लिए और तीसरा अपने और अपनी पत्नी के लिए. हालांकि ये बंटवारा कानूनी तौर पर नहीं हुआ था. निखिल चाहता था कि उसके हिस्से के दस्तावेज जल्द से जल्द फाइनल हो जाएं. लेकिन हरिओम ने कहा कि वह निखिल की शादी से पहले ऐसा नहीं करेंगे. यही मुद्दा पिता-पुत्र के बीच विवाद का कारण बन गया. 

इस मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर, निखिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत FIR दर्ज की है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाकर तलाश तेज कर दी है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
अफ्रीका के नक्शे पर 'सींग' जैसा दिखता है यह इलाका, जानें किन 4 देशों से मिलकर बना है Horn of Africa
Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में
Friday OTT Release, 17 July: 'रक्तांचल सीजन 3' से '23000 लाइव्स' तक, इस शुक्रवार रिलीज हो रही हैं ये 8 धमाकेदार सीरीज-फिल्में
ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी
ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी
कुवैत ने किस भारतीय को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, खाड़ी देशों में फैला है अरबों डॉलर का कारोबार?
कुवैत ने किस भारतीय को दिया पहला गोल्डन रेजिडेंसी वीजा, खाड़ी देशों में फैला है अरबों डॉलर का कारोबार?
Lords में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 11 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
Lords में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, अब तक 11 खिलाड़ियों ने किया ये कारनामा
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement