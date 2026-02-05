ऑनलाइन गेमिंग नहीं है 3 बहनों की सुसाइड की वजह? 9 पन्ने की डायरी में छिपा है गाजियाबाद बच्चियों का दर्द...

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

PM के साथ हुी घटना पर बोले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, कहा- पीएम के साथ अभद्र घटना की आशंका थी. कल सदन में जो हुआ, पूरे देश ने देखा. मैंने PM से न आने का आग्रह किया था. लोकसभा में PM के साथ कुछ होता तो सदन की गरिमा टूटती.

गाजियाबाद में आत्महत्या करने वाली 3 नाबालिग बहनों के कमरे से नौ पन्नों की एक छोटी-सी डायरी मिली है, जो चीख-चीखकर उनकी खामोश तकलीफ बयां कर रही है. क्या इनकी जान सचमें ऑनलाइन गेमिंग की वजह से गई है, इस बारे में पूरी सच्चाई तो अब आपको इस डायरी में लिखे नोट पढ़कर ही मिल सकता है. चलिए जानते हैं..

Pragya Bharti

Updated : Feb 05, 2026, 01:38 PM IST

Ghaziabad Sisters Suicide: गाजियाबाद में आत्महत्या करने वाली तीन नाबालिग बहनों के कमरे से मिली नौ पन्नों की एक छोटी-सी डायरी चीख-चीखकर उनकी खामोश तकलीफ बयां कर रही है. रंगीन कोरियाई दुनिया के सपनों, पसंदीदा कलाकारों और कल्पनाओं के बीच लिखे गए ये पन्ने उस घर के भीतर पल रहे तनाव और मानसिक पीड़ा की कहानी भी कहते हैं जिसने अंततः तीनों को यह भयावह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया.
अधिकारियों के अनुसार, तीन बहनों निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) ने मंगलवार देर रात टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित भारत सिटी सोसाइटी की नौवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी. पुलिस के अनुसार, डायरी के पन्नों में बार-बार कोरिया के लिए तीनों बहनों के गहरे लगाव का जिक्र है और उनमें लिखे संदेश से साफ झलकता है कि परिवार की ओर से उन्हें उनकी ख्याली दुनिया, उन पसंदों और उस पहचान को छोड़ देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिससे वे दिल से जुड़ी हुई थीं.

लड़कियों ने डायरी में क्या-क्या लिखा?

डायरी में लिखा है, ‘‘हमें कोरियन बहुत पसंद है. प्यार, प्यार, प्यार.’’ इसे ही अपनी ‘‘असल जिंदगी की कहानी’’ बताते हुए लिखा गया है कि जो कुछ इन पन्नों में दर्ज है, उस पर भरोसा किया जाए.
लड़कियों ने अपनी डायरी में अपने परिवार के नाम लेटर लिखा है. इसमें उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार वाले नहीं जानते थे कि वो कोरियन्स को कितना चाहते हैं अब उन्हें सबूत मिल जाएगा. लड़कियों ने कोरियन और के-पॉप को अपनी जान बताते हुए लिखा था कि वो जितना उन्हें प्यार करती हैं उतना अपने परिवार को भी नहीं करतीं. डायरी में इस बात का भी जिक्र है कि लत छुड़वाने के लिए परिवार वाले लड़कियों को डांटते और मारते भी थे. एक जगह लिखा है कि वो उनकी मार खाने के लिए दुनिया में नहीं आई हैं, मार से बढ़िया तो मौत है. लड़कियों ने शादी को लेकर भी लिखा है कि उन्हें शादी के नाम से टेंशन होती थी. क्योंकि वो कोरियन को पसंद और प्यार करते हैं और इंडियन से शादी के बारे में वो सोच भी नहीं सकते.डायरी के आखिरी पन्ना बेहद दर्दनाक शब्दों के साथ होता है. बहनों ने अपने पिता से माफी मांगते हुए लिखा, “आपकी मार से हमारे लिए मौत बेहतर है. इसी वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं… सॉरी पापा.”

डायरी की जांच अभी जारी है..

पुलिस उपायुक्त (ट्रांस-हिंडन) निमिष पाटिल ने कहा, “पॉकेट डायरी को कब्जे में ले लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.” उन्होंने कहा, “डायरी किन हालात में लिखी गई, इसे लेकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.” नाम न उजागर करने की शर्त पर ‘रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन’ के एक पदाधिकारी ने बताया कि लड़कियों के पिता चेतन शेयर बाजार में भारी नुकसान होने के बाद गंभीर आर्थिक तनाव में थे.

पिता चेतन गंभीर आर्थिक तनाव में थे

उन्होंने बताया कि चेतन को कथित तौर पर दो करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ था और एक समय बिजली का बिल चुकाने के लिए उन्हें अपना मोबाइल फोन तक बेचना पड़ा. उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे. पाटिल ने कहा कि जांच के तहत पुलिस परिवार की आर्थिक स्थिति की भी पड़ताल कर रही है.

दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार

पोस्टमार्टम के बाद बुधवार शाम यमुना नदी के किनारे स्थित दिल्ली के निगम बोध घाट पर तीनों बहनों का अंतिम संस्कार किया गया. शालीमार गार्डन के अपर पुलिस आयुक्त अतुल कुमार सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अंतिम संस्कार से जुड़े रिवाज उनके पिता चेतन ने निभाईं.

