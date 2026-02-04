पिता ने की दो शादियां, साथ रहते थे 2 पत्नी-5 बच्चे, सुसाइड करने वाली 3 नाबालिगों के परिवार के बारे में क्या पता चला

गाज़ियाबाद में तीन नाबालिग बहनों के सुसाइड की खबर ने सनसनी पैदा कर दी है. सुसाइड से पहले तीनों बहनों ने 8 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उन्होंने अपनी गेमिंग की आदत के बारे में लिखा है.

गाज़ियाबाद का ट्रिपल सुसाइड केस चर्चा में है. यहां 16, 14 और 12 साल की तीन नाबालिग बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया. सुसाइड से पहले तीनों बहनों ने अपना कमरा अंदर से बंद किया. उसके बाद तीनों ने बालकनी से छलांग लगा दी. अब सुसाइड करने वाली इन बहनों के परिवार को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है.

पिता ने की दो शादियां, दोनों पत्नियां साथ रहती हैं

मिली जानकारी के मुताबिक, सुसाइड करने वाली तीन बहनों के पिता चेतन कुमार ने दो शादियां की हैं. दोनों पत्नियां सगी बहनें हैं. शादी के बाद, पहली पत्नी से बच्चा नहीं हो रहा था, इसके बाद चेतन कुमार ने अपनी पत्नी की छोटी बहन से शादी कर ली. दोनों बहनें साथ ही रहती हैं. दूसरी शादी के बाद चेतन की दूसरी पत्नी के तीन बच्चे हुए और पहली पत्नी के भी दो बच्चे हो गए. सुसाइड करने वाली तीन बहनों में से एक पहली पत्नी की बेटी थी और दो दूसरी पत्नी की बेटियां थीं. चेतन कुमार भारत सिटी सोसायटी के मकान में अपनी दोनों पत्नियों और पांचों बच्चों के साथ रहते थे.

घटना के वक्त पूरा परिवार घर में ही था

चेतन कुमार ने बताया कि घटना के वक्त वो सभी घर में ही थे. सभी सो रहे थे. जब उन्हें गिरने की आवाज़ सुनाई दी तो वो बेटियों के कमरे में गए लेकिन कमरा अंदर से बंद था. दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुंचे तो देखा तीनों लड़कियां नीचे गिरी हुई थीं.

फोन से मिले '50 दिन 50 टास्क' के सबूत

परिवार के मुताबिक, तीनों बच्चियों को इस गेम की लत कोविड पैनडेमिक के दौरान लगी. वो कोई कोरियन गेम खेलती थीं. बीते दो साल से तीनों लड़कियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था. शुरुआत में परिवार को लगा कि वो यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखती हैं, लेकिन तीनों गेम खेलती थीं. गेम में क्या था इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन परिवार का कहना है कि तीनों बहनें अपना हर काम साथ में करती थीं. नहाना, खाना, सोना सबकुछ तीनों साथ में ही करती थीं. पुलिस के मुताबिक, उनकी लत से परेशान होकर परिवार ने पिछले कुछ दिनों से उनके मोबाइल इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं गेम नहीं खेल पाने की वजह से तो लड़कियों ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया?

क्या है Ghaziabad Triple Suicide Case?

गाज़ियाबाद की भारत सिटी सोसायटी में रहने वाली तीन नाबालिग बहनों ने एक साथ सुसाइड कर लिया. रात करीब दो बजे तीनों बहनों ने अपने 9वें फ्लोर पर मौजूद घर की बालकनी से छलांग लगा दिया. सुसाइड करने वाली बहनों के नाम निशिका (16), प्राची (14) और पाखी (12) हैं. शुरुआती जांच में पता चला है कि तीनों बहनों को कोरियन ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई थी. तीनों ने 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें कथित तौर पर लिखा है कि उनके पिता उन्हें बचा नहीं सकते.

