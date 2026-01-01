गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स जवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटों ने दी थी सुपारी, ₹5 लाख में हायर किए शूटर

गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को दो बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी योगेश कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी.

गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश कुमार की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड की साजिश किसी और नहीं, बल्कि योगेश के बेटों ने ही रची थी. उन्होंने 5 लाख रुपये में शूटर्स को हायर किया था. इस मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, वह अभी फरार चल रहा है.

लोनी पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को दो बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी योगेश कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस को जांच में पता चला कि इस हत्याकांड को किसी शूटर ने अंजाम दिया था, लेकिन क्यों दिया इसका जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था. पुलिस ने इस मामले में योगेश के परिवार से बात की तो उन्होंने किसी भी विवाद से साफ इनकार कर दिया.

पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि योगेश की कुछ समय पहले पड़ोस में रहने वाले योगेश से गाली-गलौज हुई थी. इतना ही नहीं अरविंद अपने परिवार से भी नहीं बनती थी. इसी आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि गुड्डू और नितेश ने मिलकर अपने पिता को खत्म करने की प्लानिंग की थी.

इसकी वजह था पैसा. योगेश कुमार को एयरफोर्स से रिटायर होने के दौरान मोटी रकम मिली थी. आरोप है कि उस पैसे को योगेश परिवार को देने की बजाय महिला मित्रों पर खर्च कर रहा था. इससे बेटों में बड़ी नाराजगी थी. योगेश अपने बेटों पर घर खाली करने का भी दबाव बना रहा था. जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई. इसके बाद नितेश और गुड्डू मिलकर पिता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.

पहले 7 लोगों को मार चुका था शूटर

इसके लिए दोनों बेटों ने शूटर अरविंद कुमार को 5 लाख रुपये में हायर किया. अरविंद इससे पहले 2008 में एक ही परिवार को 7 लोगों की हत्या को अंजाम दे चुका था. अरविंद ने योगेश को मारने के लिए प्लान में अपने जीजा नवीन को भी शामिल कर लिया. नवीन यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पद पर कौशांबी में तैनात है. प्लानिंग के तहत दोनों ने बाइक पर सवार होकर गए और योगेश के सिर में गोली मार दी.

हैरानी की बात तो यह है कि योगेश को मारने के बाद दोनों शूटर उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए, ताकि किसी को शक न हो सके. रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर उस जगह शूट किया गया, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे. पुलिस ने अरविंद को 1 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया. जबकि नवीन अभी फरार है.

