FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स जवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटों ने दी थी सुपारी, ₹5 लाख में हायर किए शूटर

गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स जवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटों ने दी थी सुपारी, ₹5 लाख में हायर किए शूटर

ईरान में किसने सुलगाई विद्रोह की आग? सड़कों पर उतरे लोग, 'डेथ टू डिक्टेटर' का लगा रहे नारा

ईरान में किसने सुलगाई विद्रोह की आग? सड़कों पर उतरे लोग, 'डेथ टू डिक्टेटर' का लगा रहे नारा

Rashifal 2 January 2026: मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

मिथुन और कन्या वालों को निवेश में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी

Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी

Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा 

Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा

Homeभारत

भारत

गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स जवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटों ने दी थी सुपारी, ₹5 लाख में हायर किए शूटर

गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को दो बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी योगेश कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 01, 2026, 10:55 PM IST

गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स जवान हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटों ने दी थी सुपारी, ₹5 लाख में हायर किए शूटर

Ghaziabad Retired Air Force soldier murder case

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

गाजियाबाद रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश कुमार की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड की साजिश किसी और नहीं, बल्कि योगेश के बेटों ने ही रची थी. उन्होंने 5 लाख रुपये में शूटर्स को हायर किया था. इस मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका साथी यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, वह अभी फरार चल रहा है.

लोनी पुलिस ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को दो बाइक सवार बदमाशों ने रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी योगेश कुमार के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस को जांच में पता चला कि इस हत्याकांड को किसी शूटर ने अंजाम दिया था, लेकिन क्यों दिया इसका जवाब उसे नहीं मिल पा रहा था. पुलिस ने इस मामले में योगेश के परिवार से बात की तो उन्होंने किसी भी विवाद से साफ इनकार कर दिया.

पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि योगेश की कुछ समय पहले पड़ोस में रहने वाले योगेश से गाली-गलौज हुई थी. इतना ही नहीं अरविंद अपने परिवार से भी नहीं बनती थी. इसी आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तो पता चला कि गुड्डू और नितेश ने मिलकर अपने पिता को खत्म करने की प्लानिंग की थी.

इसकी वजह था पैसा. योगेश कुमार को एयरफोर्स से रिटायर होने के दौरान मोटी रकम मिली थी. आरोप है कि उस पैसे को योगेश परिवार को देने की बजाय महिला मित्रों पर खर्च कर रहा था. इससे बेटों में बड़ी नाराजगी थी. योगेश अपने बेटों पर घर खाली करने का भी दबाव बना रहा था. जिससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई. इसके बाद नितेश और गुड्डू मिलकर पिता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.

पहले 7 लोगों को मार चुका था शूटर

इसके लिए दोनों बेटों ने शूटर अरविंद कुमार को 5 लाख रुपये में हायर किया. अरविंद इससे पहले 2008 में एक ही परिवार को 7 लोगों की हत्या को अंजाम दे चुका था. अरविंद ने योगेश को मारने के लिए प्लान में अपने जीजा नवीन को भी शामिल कर लिया. नवीन यूपी पुलिस में कांस्टेबल की पद पर कौशांबी में तैनात है. प्लानिंग के तहत दोनों ने बाइक पर सवार होकर गए और योगेश के सिर में गोली मार दी.

हैरानी की बात तो यह है कि योगेश को मारने के बाद दोनों शूटर उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए, ताकि किसी को शक न हो सके. रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी को दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर उस जगह शूट किया गया, जहां कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं थे. पुलिस ने अरविंद को 1 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया. जबकि नवीन अभी फरार है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां
इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां
Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी
Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी
Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा 
Malaika Arora: 52 की उम्र में 25 वाली फिटनेस, गट हेल्थ के लिए सुबह ये खास ड्रिंक पीती हैं मलाइका अरोड़ा
कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री
कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बहुएं? जानें सोनिया से लेकर यामिनी रॉय चौधरी तक किसके पास कितनी डिग्री
Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत 
Health Improvement: नए साल 2026 में बदल डालें अपनी ये 5 आदतें, सुधर जाएगी सेहत
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 31 December 2025: आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
आज मेष और कन्या राशि के जातक पैसों के लेनदने में रहे सावधान, जानें सभी 12 राशियों का भाग्यफल
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
2026 में इन राशि के लोगों को व्यापार में होगा डबल मुनाफा, जानें किन्हें पैसों की बचत पर देना होगा ध्यान
Numerology: प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान की तरह इन तारीखों में जन्मे लोग होते हैं क्रिएटिव व धैर्यवान, लीक से हटकर बनाते हैं अपनी पहचान
Shani Dhaiya 2026: इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
इन राशियों पर चल रही शनि की ढैय्या, जानें कब मिलेगी इससे मुक्ति और शुरू होगा गोल्डन टाइम
Garuda Purana: गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला
गरुड़ पुराण में जाने मृत्यु से पहले क्यों किया जाता है गौ दान, यमलोक से जुड़ा है मामला
MORE
Advertisement