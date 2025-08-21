नोरा फतेही जैसी दिखने के लिए पत्नी से जबरन कराता था घंटों एक्सरसाइज, खाने-पीने पर भी कंट्रोल, केस दर्ज

UP News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही जैसे दिखने के लिए लगातार ताने मारता था. महिला के शिकायत के बाद पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है.

UP News: गाजियाबाद जिले से एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है. एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य लोगों पर बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही की तरह दिखने के लिए जबरन घंटों तक सख्त एक्सरसाइज कराने और इससे इनकार करने पर खाना नहीं देने का आरोप लगाया है. महिला ने साथ में दहेज उत्पीड़न का भी मुकदमा दर्ज कराया है.

दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे

मीडिया को जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसकी शादी छह महीने पहले हुई थी. बताते चलें कि उसके परिवार ने शादी पर 76 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किये थे. इसके बावजूद उसका पति और ससुराल के अन्य लोग उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते थे.

तीन घंटे जिम करने की मांग

दरअसल, महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति उसकी शारीरिक बनावट को लेकर लगातार ताने मारता था. वह उसे 'मोटी और बदसूरत' भी कहता था. बताते चलें उसका पति एक सरकारी स्कूल में शारीरिक शिक्षा का टीचर है. शिकायत में कहा गया है कि उसका पति और ससुराल वाले उससे कथित तौर पर हर रोज तीन घंटे जिम करने की मांग करते थे और अगर वह ऐसा नहीं करती तो उसे खाना नहीं देते थे. उसने अपने पति पर मारपीट का भी आरोप लगाया है.

महिला थाने में शिकायत दर्ज

उन्होंने गुरुवार को ‘पीटीआई से बातचीत करते हुए कहा कि, 'शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उसका पति और ससुराल वालों ने उसे तरह-तरह से परेशान किया. उसका पति उससे कहता था कि वह अपनी शारीरिक बनावट नोरा फतेही जैसी बनाये और वह उसके जैसी दिखे. इसके लिए उसे घंटों एक्सरसाइज करने के लिए मजबूर किया जाता था. उन्होंने बताया कि महिला ने यह भी दावा किया है कि उसका पति अक्सर इंटरनेट पर महिलाओं के ‘आपत्तिजनक वीडियो’ देखता था. वह अक्सर अपने पत्नी के साथ मारपीट भी करता था. बहरहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

