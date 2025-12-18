FacebookTwitterYoutubeInstagram
गाजियाबाद में किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, किराएदारों ने किए शव के टुकड़े, जानें पूरा मामला

Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में किराया मांगने गई मकान मालकिन की किराएदारों ने हत्या कर दी. शव के टुकड़े कर सूटकेस में छिपाया गया.

राजा राम

Updated : Dec 18, 2025, 03:45 PM IST

गाजियाबाद में किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, किराएदारों ने किए शव के टुकड़े, जानें पूरा मामला
Ghaziabad Murder Case: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है.  किराया मांगने गई एक मकान मालकिन की उनके ही किराएदारों ने गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके बाद शव के टुकड़े कर सूटकेस में भरकर फ्लैट के अंदर छिपा दिया गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर लिया. इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. 

फ्लैट 18 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया गया था

राजनगर एक्सटेंशन स्थित ओरा काईमोरा सोसायटी में बुधवार रात उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक महिला की संदिग्ध हालात में हत्या की खबर सामने आई. मृतका की पहचान 48 वर्षीय दीपशिखा शर्मा के रूप में हुई है. वह अपने पति उमेश शर्मा के साथ इसी सोसायटी में रहती थीं परिवार के पास सोसायटी में दो फ्लैट हैं, जिनमें से एक फ्लैट उन्होंने संजय नगर निवासी ट्रांसपोर्टर अजय गुप्ता और उसकी पत्नी आकृति गुप्ता को किराये पर दिया हुआ था. जानकारी के अनुसार, यह फ्लैट 18 हजार रुपये प्रतिमाह किराये पर दिया गया था. आरोप है कि किराएदार दंपती पिछले तीन से चार महीनों से किराया नहीं दे रहे थे. इसी को लेकर बुधवार शाम दीपशिखा शर्मा किराया मांगने उनके फ्लैट पर गई थीं. देर रात तक जब वह घर नहीं लौटीं तो परिजनों और घरेलू कामगार को चिंता हुई. 

सूटकेस से दीपशिखा का शव बरामद हुआ

शक होने पर सोसायटी के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें दीपशिखा किराएदारों के टावर में जाती हुई दिखाई दीं, लेकिन बाहर आते हुए नहीं दिखीं. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फ्लैट की तलाशी ली. तलाशी के दौरान बेड के नीचे रखे एक सूटकेस से दीपशिखा का शव बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि शव के टुकड़े कर उसे सूटकेस में छिपाया गया था. 

पूरे राजनगर इलाके में डर का माहौल

एसीपी नंदग्राम उपासना पांडेय के मुताबिक, आरोपी दंपती को हिरासत में ले लिया गया है. शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल करते हुए बताया कि वह मानसिक दबाव में था और चुन्‍नी से गला घोंटकर हत्या की गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है. इस घटना के बाद सोसायटी समेत पूरे राजनगर इलाके में डर और आक्रोश का माहौल है. 

