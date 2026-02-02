गाजियाबाद पुलिस ने फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया, पांच गिरफ्तार

यूपी के गाजियाबाद जिले में पुलिस ने कार्यवाई करते हुए फर्जी गिरोह को पकड़ा है. ये गिरोह फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनाने का काम करता था.

गाजियाबाद जिले में पुलिस ने फर्जी पतों का इस्तेमाल करके पासपोर्ट बनवाने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए उसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने यह जानकारी अधिकारियों ने दी.

एक ही पते पर कई पासपोर्ट जारी

पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण क्षेत्र) सुरेंद्रनाथ तिवारी ने रविवार को बताया कि यह मामला तब सामने आया जब पिछले साल दिसंबर में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने पुलिस को एक पत्र लिखकर संदिग्ध आवेदनों के बारे में बताया, जिनमें एक ही पते पर कई पासपोर्ट जारी किए गए थे और एक ही मोबाइल नंबर का बार-बार इस्तेमाल किया गया था.

पांच आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि जांच में पता चला कि आवेदक पासपोर्ट आवेदनों में बताए गए पतों पर नहीं रहते थे. तिवारी ने बताया कि इस मामले में एक डाकिये और एक महिला सहित 26 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले में अब तक डाकिये अरुण कुमार समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है

उन्होंने बताया कि अरुण कुमार इस गिरोह के साथ मिला हुआ था और दस्तावेजों को बताए गए पतों पर पहुंचाने के बजाय सीधे गैंग के सदस्यों को देने के लिए प्रति पासपोर्ट दो हजार रुपये लेता था.

जांच में जुटी खूफिया एजेंसी

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान अरुण कुमार ने पुलिस को बताया कि लगभग पांच महीने पहले प्रकाश सुब्बा और विवेक नाम के दो लोगों ने उससे संपर्क किया और कहा कि अगर वह उन्हें पासपोर्ट सौंपने के लिए सहमत होता है तो हर पासपोर्ट के लिए दो हजार रुपये मिलेंगे. तिवारी ने बताया कि खुफिया एजेंसियां ​​भी इस रैकेट के पीछे के बड़े नेटवर्क की जांच कर रही हैं. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच की जा रही है. (खबर भाषा के इनपुट के साथ प्रसारित की गई है)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से



