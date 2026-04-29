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Ghaziabad Indirapuram Fire: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पॉश सोसाइटी में भीषण आग, मची अफरा-तफरी

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Ghaziabad Indirapuram Fire: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पॉश सोसाइटी में भीषण आग, मची अफरा-तफरी

Indirapuram Gaur Green Avenue Fire: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अभय खंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में भीषण आग लग गई.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 29, 2026, 11:03 AM IST

Ghaziabad Indirapuram Fire: गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पॉश सोसाइटी में भीषण आग, मची अफरा-तफरी
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Ghaziabad Indirapuram Fire: गाजियाबाद के इंदिरापुरम से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है, जहां अभय खंड स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में बुधवार (29 अप्रैल 2026) सुबह अचानक भीषण आग लगने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया. यह घटना न केवल इस रिहायशी परिसर के लिए बल्कि पूरे गाजियाबाद के लिए चिंता का विषय बन गई है.

धुएं का काला गुबार और आसमान छूती लपटें इतनी भयानक थीं कि उन्हें कई किलोमीटर दूर से भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था. जानकारी के अनुसार, आग लगने की यह घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है. जैसे ही सोसाइटी के एक फ्लैट से आग की लपटें उठती दिखीं, देखते ही देखते पूरे परिसर में चीख-पुकार मच गई. 

पूरी बिल्डिंग में मची अफरा-तफरी

उस समय ज्यादातर लोग अपने घरों में दैनिक कार्यों में व्यस्त थे या दफ्तर जाने की तैयारी कर रहे थे. आग की खबर फैलते ही लोग अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों की ओर भागे. सोसाइटी के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था. लोग अपने बच्चों और बुजुर्गों को लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ते नजर आए. कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग के बाहर लोगों का हुजूम जमा हो गया और हर तरफ अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया.

मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां

स्थानीय निवासियों की तत्परता के कारण तुरंत दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची गईं. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचते ही मोर्चा संभाला और आग को फैलने से रोकने के लिए हाइड्रोलिक मशीनों और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया. पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित किया और प्रभावित टावर के आसपास के क्षेत्र को खाली कराया ताकि बचाव कार्य में कोई बाधा न आए. 

 

 

राहत की बात यह रही कि चश्मदीदों के प्रारंभिक बयानों के अनुसार, आग फैलने से पहले ही अधिकांश लोग बाहर निकल आए थे, जिससे किसी बड़ी जनहानि या किसी के अंदर फंसे होने की आशंका कम जताई गई है. हालांकि जानमाल का बचाव प्राथमिकता रही, लेकिन संपत्ति के बड़े नुकसान से इनकार नहीं किया जा सकता. जिन फ्लैट में आग लगी, वहां रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है. पुलिस के अनुसार, आग 11वीं मंजिल पर लगी थी जिसपर काबू पा लिया गया है.

सोसाइटी की एक निवासी मीरा ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "आग 9वीं मंजिल से 13वीं मंजिल तक फैल गई. आग सुबह करीब 8:30 बजे लगी थी , यह सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई. 9वीं मंजिल पर कुछ पेंट का काम चल रहा था. शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और AC में धमाका हो गया. मुझे नहीं पता कि इसमें कोई घायल हुआ है या नहीं."

हादसे का वीडियो वायरल

आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि पास के फ्लैटों की खिड़कियों और दीवारों को भी क्षति पहुंची है. सोशल मीडिया पर इस घटना के दर्जनों वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें आग की भयावहता साफ देखी जा सकती है. स्थानीय लोगों ने बालकनी से मोबाइल के जरिए इस मंजर को कैद किया, जो अब इंटरनेट पर सुरक्षा मानकों को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है.

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

आग लगने के सटीक कारणों का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती कयास शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा कर रहे हैं. दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि धुएं के छंटने के बाद ही जांच टीम अंदर जाएगी. इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि सोसाइटी के फायर सेफ्टी उपकरण काम कर रहे थे या नहीं.

प्रशासन ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि स्थिति नियंत्रण में है और नुकसान का आकलन जल्द ही किया जाएगा. यह घटना एक बार फिर हाईराइज सोसायटियों में फायर ऑडिट और सुरक्षा इंतजामों की नियमित जांच की आवश्यकता पर सवालिया निशान खड़ा करती है. फिलहाल गौर ग्रीन एवेन्यू के निवासी दहशत में हैं और स्थिति सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं.

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