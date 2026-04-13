पेट्रोल-डीजल से छुटकारा! दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी 2026 का बड़ा प्लान, CM Rekha Gupta ने तय किया 4000 करोड़ का बजट

CM Rekha Gupta on EV Policy: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है. इस नई पॉलिसी के लिए सरकार ने करीब 4000 करोड़ का बजट तय किया है.

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है. इस नई पॉलिसी के लिए सरकार ने करीब 4000 करोड़ का बजट तय किया है, जिससे राजधानी इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना सके. दिल्ली की जहरीली हवा और प्रदूषण को देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने वीडियो शेयर करते हुए दिल्लीवासियों से एक गुहार लगाई है और प्रदूषण से लड़ने के लिए लोगों की मदद भी मांगी है. आइए जानते हैं कि दिल्ली की सीएम ने क्या कहा है और इस पॉलिसी में और क्या है.

दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने लगाई

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, "दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली की हवा खराब है. ऐसा तो हर इंसान बोल सकता है. लेकिन इसका समाधान क्या है? पहली बार किसी सरकार ने गंभीर विषय पर काम किया है. दिल्ली शहर के लिए ईवी पॉलिसी लाने की योजना बनाई जा रही है. प्रस्तावित दिल्ली ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी 2026 राजधानी में स्वच्छ, सुलभ और टिकाऊ परिवहन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट, अनिवार्य प्रावधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया गया है."

इस नीति के लिए सरकार कितने करोड़ करेगी निर्धारित?

दिल्ली सरकार ने इस नीति के लिए कुल 3,954.25 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है. इसमें खरीद प्रोत्साहन के लिए 1,236.25 करोड़ रुपये, स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के लिए 1,718 करोड़ रुपये और ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें पहले साल के लिए 965.5 करोड़ रुपये, दूसरे साल के लिए 1,012.75 करोड़ रुपये, तीसरे साल के लिए 1,231.5 करोड़ रुपये और चौथे साल के लिए 744.5 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है.

सरकार अब अपने वाहनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा महत्व दे रही है. दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अब जो वाहन किराए पर लेते हैं या उन्हें इस्तेमाल करते हैं. वो ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन होंगी, जबकि Delhi Transport Corporation और ट्रांसपोर्ट विभाग की नई इंटरस्टेट बसें भी अब इलेक्ट्रिक ही होंगी.

पॉलिसी के मुताबिक, Delhi Transco Limited को एक बड़ा जिम्मा दिया है. अब DTL दिल्ली शहर में EV चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग की जरूरत, जगह और बिजली की मांग की जानकारी देगी. हालांकि डीटीएल को इसके लिए नियम और प्रक्रिया भी तय करना होगा, जबकि DTL एक खास डिजिटल पोर्टल तैयार करेगा, जहां इन सभी कामों का पूरा मैनेजमेंट एक ही जगह से किया जा सकेगा. ड्राफ्ट नीति परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, और सुझाव 30 दिनों के भीतर ईमेल या पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं. अधिकारियों ने कहा कि समय सीमा के बाद प्राप्त टिप्पणियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

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