VIDEO: जर्मनी के एंबेसडर ने 'नाटू नाटू' गाने पर जमकर किया डांस, दूतावासों को दिया चैलेंज

डीएनए हिंदी: एसएस राजामौली (SS Rajamouli) की फिल्म 'आरआरआर' (RRR) के गाने 'नाटू नाटू' को ऑस्कर मिलने के बाद इसक क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. देश से लेकर विदेश तक हर जगह 'Naatu Naatu' सॉन्ग पर लोग डांस मूव्स करते नजर आ रहे हैं. अब जर्मनी के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन का वीडियो सामने आया है. जिसमें वो 'नाटू नाटू' पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं.

फिलिप एकरमैन पुरानी दिल्ली में अपनी टीम के साथ नाटू नाट गाने पर डांस कर जीत का जश्न मनाया. उन्होंने इस वीडियो को शनिवार को ट्विटर पर अपलोड किया है. जिसमें देखा जा सकता है कि फिलिप एक रिक्शा से उतरते हैं और फिर एक दुकानदार से से पूछते हैं, यही है भारत का वर्ल्ड फेमस? फिर दुकानदार उन्हें जलेबी की एक प्लेट और डंडा देते हैं. जिसमें साउथ कोरियाई झंडा और नाटू नाटू छपा होता है.

इसके बाद जर्मन राजदूत अपनी टीम के साथ लाल किले के पास नजर आते हैं और नाटू नाटू गाना बजने लगता है. फिर क्या था, फिलिप एकरमैन अपनी टीम के साथ जमकर डांस मूव्स करते नजर आ रहे हैं.

फिलिप ने दूतावासों को दिया चैलेंज

फिलिप ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'जर्मन डांस नहीं कर सकते? मैं और मेरी इंडो-जर्मन टीम ने पुरानी दिल्ली में ऑस्कर 95 में नाटू नाटू गाने की जीत का जश्न मनाया. परफेक्ट तो नही, लेकिन ठीक है. एंबेसी चैलेंज खुला है, अगला कौन है?'

Germans can't dance? Me & my Indo-German team celebrated #NaatuNaatu’s victory at #Oscar95 in Old Delhi. Ok, far from perfect. But fun!



Thanks @rokEmbIndia for inspiring us. Congratulations & welcome back @alwaysRamCharan & @RRRMovie team! #embassychallange is open. Who's next? pic.twitter.com/uthQq9Ez3V