German Ambassador to India: नई गाड़ी खरीदने पर हम अक्सर पूजा-पाठ करते हैं. नारियल फोड़ते हैं और बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू-मिर्च टांगते हैं. जब कोई विदेशी लेकिन ऐसा करता है, तो हैरानी होती है. जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media Viral) पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें उन्हें भारतीय परंपराओं (Indian Traditions) को मानते हुए देखा गया है.

जर्मन एम्बेसडर का भारतीय परंपराओं से लगाव

फिलिप एकरमैन ने अपनी नई इलेक्ट्रिक BMW (New Electric BMW) खरीदी और उसका अनावरण (Unveiling) करते हुए वीडियो शेयर किया. उन्होंने कार के ऊपर से सिल्वर कपड़ा हटाया और वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं. इसके बाद उन्होंने कार पर नींबू-मिर्च टांगी, जैसा आमतौर पर भारत में किया जाता है ताकि बुरी नजर न लगे.

