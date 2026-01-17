FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
भारत

भारत

'Gen Z को बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा...', मालदा में ममता सरकार पर बरसे PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन पहले महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई. इससे साबित होता है कि देश का वोटर को बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना भरोसा है.

Latest News

रईश खान

Updated : Jan 17, 2026, 04:47 PM IST

'Gen Z को बीजेपी के विकास मॉडल पर भरोसा...', मालदा में ममता सरकार पर बरसे PM मोदी

pm narendra modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मालदा में 3,250 करोड़ रुपये की कई रेल और सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इस दौरान पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा. टीएमसी एक भ्रष्ट पार्टी है, वही उनको अपना वोटर बना रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के विकसित और समृद्ध देश, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, वे भी अपनी जगह से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं. ऐसे लोगों को अपने देश में पनाह देना सही नहीं है. इन घुसपैठियों की वजह से पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है. यहां के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है. भाषा और बोली में फर्क आ रहा है.

घुसपैठियों पर लेंगे कड़ा एक्शन

उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से मालदा, मुर्शिदाबाद समेत पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी होने लगे हैं. मैं जनता से अपील करता हूं कि आपको घुसपैठिए और यहां के सत्ताधारी दल के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

पीएम मोदी ने कहा, 'जहां-जहां बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया, वह अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं. बंगाल के लोगों का इस तरह उत्साह देखकर गारंटी से कह सकता हूं कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी.'

Gen Z को बीजेपी पर भरोसा

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दिन पहले महाराष्ट्र में निकाय चुनावों के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई. इससे पहले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी भाजपा का मेयर बना था. यानी देश के हर कोने में बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है. यह दिखाता है कि देश के वोटर और Gen-Z को बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना भरोसा है.

