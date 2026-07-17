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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

गेट खुला, वैन बढ़ी और मौत बनकर आ गई ट्रेन... जानें मुर्शिदाबाद हादसे की दर्दनाक कहानी

मुर्शिदाबाद में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में तीन स्कूली बच्चों की जान चली गई और कई घायल बताए जा रहे हैं, जानें गोविंदपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुए इस दर्दनाक हादसे की पूरी कहानी...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 17, 2026, 12:43 PM IST

गेट खुला, वैन बढ़ी और मौत बनकर आ गई ट्रेन... जानें मुर्शिदाबाद हादसे की दर्दनाक कहानी

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दर्दनाक हादसा. (Image Credit: ANI)

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  • पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़ा हादसा
  • निमितिता-कटवा लोकल ट्रेन ने स्कूली वैन को मारी टक्कर
  • 3 बच्चों की मौके पर ही मौत, कई घायल
  • गेटमैन पर लापरवाही बरतने का आरोप

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. कर्णसुबर्णा स्टेशन के पास गोविंदपुर रेलवे क्रॉसिंग पर निम्तिता-कटवा पैसेंजर ट्रेन ने एक स्कूल वैन को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन स्कूली बच्चों और एक साइकिल सवार की मौत हो गई. वहीं, वैन चालक समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने के बाद तुरंत खुल गया फाटक

पुलिस के मुताबिक, दुर्घटना से कुछ देर पहले हावड़ा जाने वाली नवद्वीप धाम एक्सप्रेस इस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरी थी. एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरने के दौरान तो रेलवे गेट बंद था, लेकिन उसके निकलते ही गेट खोल दिया गया. इस दौरान स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन के चालक ने रेलवे ट्रैक को पार करना शुरू कर दिया और एक साइकिल सवार भी पटरी पार करने लगा. तभी तेज रफ्तार से आ रही निमितिता-कटवा लोकल ट्रेन ने वैन और साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूल वैन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर रेलवे ट्रैक के किनारे जा गिरी. वाहन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार बच्चे अंदर ही फंस गए. हादसे में गोविंदपुर गांव के तीन स्कूली बच्चों और 50 साल के साइकिल सवार जमशेद शेख की मौके पर ही मौत हो गई. गंभीर रूप से घायल वैन चालक और दूसरे बच्चों को तुरंत मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. फिलहाल उनका इलाज जारी है. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं.

मुर्शिदाबाद रेल दुर्घटना के कारणों, प्रभावों और रेलवे की कार्रवाई को दर्शाता एक विस्तृत इंफोग्राफिक।

गांव वालों ने गेटमैन की लापरवाही पर उठाए सवाल

हादसे के बाद बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया. कुछ ही देर में बरहामपुर पुलिस स्टेशन की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को बाहर निकालने में पुलिस की मदद की और उन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया.

स्थानीय लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात गेटमैन की लापरवाही और सिग्नलिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि एक्सप्रेस ट्रेन के गुजरने के तुरंत बाद रेलवे गेट खोल दिया गया, जबकि उसी ट्रैक पर कुछ ही देर बाद लोकल ट्रेन आने वाली थी. गेट खुला देखकर वैन चालक को लगा कि रास्ता सुरक्षित है और उसने ट्रैक पार करने की कोशिश की. इस दौरान तेज गति से लोकल ट्रेन पहुंच गई और यह दर्दनाक हादसा हो गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर गेट समय पर बंद रहता तो यह दुर्घटना टाली जा सकती थी.

रेलवे ने किया 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान

दुर्घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया, जिसके कारण पूर्वी रेलवे के अजीमगंज-कटवा सेक्शन में कुछ समय के लिए रेल सेवाएं प्रभावित रहीं. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया.

पूर्वी रेलवे CPRO शिबराम मांझी ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि हादसे में तीन लोगों की मौत हुई है. उन्होंने बताया कि मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित गेटमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है. रेलवे ने दुर्घटना की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर भेजी है. घायलों का इलाज कराया जा रहा है और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया गया है.

यह भी पढ़ें- Assam Train Accident: असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टकराने पर कई हाथियों की मौत, 5 डिब्बे पटरी से उतरे

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