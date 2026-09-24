11 हजार फीट पर बना लकड़ी का गुप्त रास्ता, जाता था पड़ोसी मुल्क में! जानिए 150 साल पुरानी गरतांग गली का रहस्यमयी इतिहास

भारत
150 साल पहले 11 हजार फीट की ऊंचाई पर लकड़ी से बना ये लंबा सीढ़ीदार रास्ता 1962 से पहले भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र था.
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत-चीन सीमा के पास, जाड़ गंगा घाटी की विकट और खड़ी चट्टानों पर लकड़ी का एक ऐसा अद्भुत पैदल रास्ता बना है जिसे देखकर आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी हैरान रह जाए. पहाड़ की सीधी चट्टान पर लकड़ियों से बनाया गया ये रास्ता जमीन पर नहीं, बल्कि करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर है. नाम है गरतांग गली.
कभी ये सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच होने वाले कारोबार का एक अहम हिस्सा हुआ करता था. जाड़ गंगा घाटी में मौजूद ये ऐतिहासिक रास्ता नेलांग घाटी की तरफ जाता है. एक तरफ गहरी खाई और नीचे बहती जाड़ गंगा, दूसरी तरफ खड़ी पहाड़ी चट्टान और उनके बीच लकड़ी की सीढ़ियों जैसा रास्ता.
यही वजह है कि यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति कुछ देर के लिए ठहरकर इस पुराने निर्माण को जरूर देखता है. आज गरतांग गली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन कुछ दशक पहले तक यहां आम लोगों की आवाजाही बंद थी. सुरक्षा कारणों से लंबे समय तक ये इलाका पर्यटकों की पहुंच से दूर रहा. बाद में रास्ते के पुनर्निर्माण के बाद इसे फिर से लोगों के लिए खोला गया.
गरतांग गली की सबसे खास बात इसका निर्माण है. करीब 150 मीटर लंबा यह रास्ता पहाड़ की सीधी चट्टान पर लकड़ी के सहारे तैयार किया गया है. जिस जगह से इसे बनाया गया, वहां घोड़े या खच्चर लेकर गुजरना आसान नहीं था. ऐसे में पहाड़ को काटकर और लकड़ियों की मदद से एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया, जिससे लोग इस दुर्गम इलाके को पार कर सकें.
जाड़ भोटिया समुदाय के प्रमुख सेठ स्वर्गीय धनीराम जी ने इस रास्ते का निर्माण करीब 150 साल पहले कराया था. उन्होंने कश्मीर से आए पठान और वल्दिया मजदूरों की मदद से इस रास्ते को तैयार करवाया. उस दौर में आज जैसी सड़कें नहीं थीं. पहाड़ों के बीच व्यापार और आवाजाही पूरी तरह पैदल रास्तों पर निर्भर थी. इसलिए गरतांग गली जैसी पगडंडियां सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि पहाड़ी जीवन की जरूरत हुआ करती थीं.
आज जिस जगह को लोग रोमांच और पर्यटन के लिए जानते हैं, कभी वहां कारोबारियों की आवाजाही रहती थी. नेलांग क्षेत्र भारत-तिब्बत व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इलाकों में गिना जाता था. स्थानीय लोग इसी रास्ते से सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचते थे और सामान का लेन-देन करते थे.
उस समय तिब्बत से आने वाले व्यापारी और स्थानीय लोग ऊनी सामान समेत कई चीजों का कारोबार करते थे. उत्तरकाशी के आसपास होने वाले मेलों और पर्वों का भी इस व्यापार से संबंध था. माघ पर्व के दौरान तिब्बत की तरफ से लोग गर्म ऊनी कपड़े लेकर आते थे और बदले में तेल, नमक, चीनी और गुड़ जैसी रोजमर्रा की चीजें ले जाते थे.
यानी गरतांग गली केवल पहाड़ में बनी सीढ़ियां नहीं थीं. यह उस दौर की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी का एक रास्ता थी, जिस पर लोगों के साथ-साथ सामान और रिश्ते भी एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचते थे.
समय बदला और सीमा पर परिस्थितियां भी बदल गईं. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद इस सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षा की नजर से संवेदनशील माना गया. इसके बाद इनर लाइन वाले इलाकों में आम लोगों और पर्यटकों की आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी गईं.
इसका असर सिर्फ गरतांग गली पर नहीं पड़ा, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदल गई. नेलांग और जादुंग जैसे गांवों को खाली कराया गया और वहां रहने वाले परिवारों को दूसरी जगह बसाया गया. जो लोग पीढ़ियों से इन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच रहते आए थे, उन्हें अपना मूल गांव छोड़ना पड़ा.
नेलांग और जादुंग गांव आज भी भारत के कंट्रोल में ही हैं, हालांकि चीन इनपर दावा करता रहता है. वर्तमान में इन गांवों से जुड़े कई परिवार उत्तरकाशी जिले के बगोरी गांव और दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं. इस तरह गरतांग गली की कहानी सिर्फ पुराने व्यापार की नहीं है, बल्कि उन परिवारों की भी है, जिनकी जिंदगी सीमा सुरक्षा से जुड़े फैसलों के कारण बदल गई.
नेलांग और जादुंग से विस्थापित हुए लोगों के जीवन की झलक आज बगोरी जैसे गांवों में देखने को मिलती है. ये इलाका अपने प्राकृतिक वातावरण और पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है. यहां लोगों की आजीविका खेती, बागवानी और भेड़ पालन से जुड़ी रही है.
ऊन से हाथ से बुने जाने वाले शॉल, पंखी, स्वेटर, टोपी, मोजे और दूसरे कपड़े स्थानीय हुनर की पहचान हैं. आसपास के सेब के बाग भी लोगों की आमदनी का महत्वपूर्ण साधन हैं. बगोरी में कई धार्मिक स्थल भी हैं, जिनकी वजह से यह जगह स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी खास है.
गांव और उसके आसपास का पहाड़ी वातावरण पुराने समय की उस जिंदगी की याद दिलाता है, जब लोगों का रिश्ता अपने पहाड़, पशुओं, जंगलों और सीमावर्ती व्यापार से बहुत गहरा था.
लंबे समय तक बंद रहने के बाद गरतांग गली को वर्ष 2021 में पर्यटकों के लिए दोबारा खोला गया था. इसके लिए पुराने रास्ते की मरम्मत और सुरक्षा से जुड़े काम किए गए. करीब 64 करोड़ रुपये की लागत से इसके पुनर्निर्माण का काम पूरा किया गया.
रास्ते को दोबारा तैयार करने का उद्देश्य सिर्फ पर्यटकों को यहां तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखना भी था. अब लोग इस रास्ते पर चलते हुए उस दौर की कल्पना कर सकते हैं, जब इसी दुर्गम चट्टान से होकर व्यापारी और स्थानीय ग्रामीण आवाजाही करते थे.
हालांकि यहां घूमना सामान्य पर्यटन स्थल पर जाने जैसा नहीं है. ऊंचाई, पहाड़ी रास्ता और गहरी खाई इसे रोमांचक होने के साथ चुनौतीपूर्ण भी बनाते हैं. इसलिए यहां जाते समय मौसम और प्रशासन की ओर से जारी नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.
गरतांग गली तक पहुंचने के लिए पहले उत्तरकाशी जाना होता है. देहरादून तक रेल या हवाई मार्ग से पहुंचने के बाद आगे का सफर सड़क से किया जा सकता है. ऋषिकेश उत्तरकाशी के लिए प्रमुख रेल कनेक्शन वाला नजदीकी स्टेशन है और वहां से बस या टैक्सी के जरिए उत्तरकाशी पहुंचा जा सकता है.
उत्तरकाशी से आगे लंका पुल की तरफ सड़क मार्ग से जाना होता है. यहां से करीब दो किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करने के बाद गरतांग गली का क्षेत्र शुरू होता है.
पर्यटकों के लिए प्रवेश की व्यवस्था गंगोत्री नेशनल पार्क से जुड़ी है और शुल्क भी निर्धारित किया गया है. सितंबर 2026 के अनुसार, भारतीय पर्यटकों के लिए 200 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये का शुल्क रखा है.
प्रवेश और अनुमति से जुड़े नियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन या संबंधित विभाग से ताजा जानकारी लेना बेहतर है. साथ ही ध्यान रखें कि इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहती है. ऐसे में अपने पास कैश जरूर रखें, और गरतांग गली के ट्रैक पर जाने से पहले पानी और खाने की चीजें भी जरूर लेकर जाएं क्योंकि इस रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा.
गरतांग गली को अगर सिर्फ लकड़ी की सीढ़ियां समझा जाए तो इसकी कहानी अधूरी रह जाएगी. इसके हर मोड़ के पीछे पहाड़ों में रहने वाले लोगों का संघर्ष, व्यापार की पुरानी परंपरा, भारत-तिब्बत के बीच संपर्क और सीमा क्षेत्र में आए बदलावों की कहानी छिपी है.
एक समय जिन रास्तों पर स्थानीय लोग अपने गांवों तक पहुंचते थे और व्यापारी सामान लेकर सीमावर्ती इलाकों में जाते थे, आज उन्हीं रास्तों को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक पहुंचते हैं. कभी मजबूरी और जरूरत से बनाया गया ये रास्ता अब उत्तराखंड की ऐतिहासिक विरासत और रोमांचक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान बना चुका है.
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