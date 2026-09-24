FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
11 हजार फीट पर बना लकड़ी का गुप्त रास्ता, जाता था पड़ोसी मुल्क में! जानिए 150 साल पुरानी गरतांग गली का रहस्यमयी इतिहास

11 हजार फीट पर बना लकड़ी का गुप्त रास्ता, जाता था पड़ोसी मुल्क में! जानिए 150 साल पुरानी गरतांग गली का रहस्यमयी इतिहास

यमुना एक्सप्रेसवे बना 'हादसों का हाईवे', 12 महीनों में 60 जिंदगियां खत्म, स्लीपर बसों में जिंदा जले 22 लोग!

यमुना एक्सप्रेसवे बना 'हादसों का हाईवे', 12 महीनों में 60 जिंदगियां खत्म, स्लीपर बसों में जिंदा जले 22 लोग!

आज का मौसम 24 सितंबर: बारिश के साथ आएगा तूफान, 17 राज्यों में अलर्ट, जानें दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

आज का मौसम 24 सितंबर: बारिश के साथ आएगा तूफान, 17 राज्यों में अलर्ट, जानें दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

11 हजार फीट पर बना लकड़ी का गुप्त रास्ता, जाता था पड़ोसी मुल्क में! जानिए 150 साल पुरानी गरतांग गली का रहस्यमयी इतिहास

150 साल पहले 11 हजार फीट की ऊंचाई पर लकड़ी से बना ये लंबा सीढ़ीदार रास्ता 1962 से पहले भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का प्रमुख केंद्र था.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Sep 24, 2026, 01:26 PM IST

11 हजार फीट पर बना लकड़ी का गुप्त रास्ता, जाता था पड़ोसी मुल्क में! जानिए 150 साल पुरानी गरतांग गली का रहस्यमयी इतिहास

जानिए गरतांग गली का इतिहास (Image- DNA Hindi & uttarkashi.nic.in)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • ये रास्ता 11 हजार फीट की ऊंचाई पर जाड़ गंगा घाटी में सीधी चट्टान पर बना हैं 
  • ये 150 मीटर लंबा लकड़ी का रास्ता 150 साल पुराना है, जिसे पठानी कारीगरों ने बनाया था
  • 1962 से पहले इस ऐतिहासिक मार्ग से भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था
  • युद्ध के बाद सुरक्षा कारणों से नेलांग और जादुंग गांव खाली कराए गए थे

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भारत-चीन सीमा के पास, जाड़ गंगा घाटी की विकट और खड़ी चट्टानों पर लकड़ी का एक ऐसा अद्भुत पैदल रास्ता बना है जिसे देखकर आज की आधुनिक इंजीनियरिंग भी हैरान रह जाए. पहाड़ की सीधी चट्टान पर लकड़ियों से बनाया गया ये रास्ता जमीन पर नहीं, बल्कि करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर है. नाम है गरतांग गली. 

दूसरे देश में खुलता था ये रास्ता

कभी ये सिर्फ आने-जाने का रास्ता नहीं था, बल्कि भारत और तिब्बत के बीच होने वाले कारोबार का एक अहम हिस्सा हुआ करता था. जाड़ गंगा घाटी में मौजूद ये ऐतिहासिक रास्ता नेलांग घाटी की तरफ जाता है. एक तरफ गहरी खाई और नीचे बहती जाड़ गंगा, दूसरी तरफ खड़ी पहाड़ी चट्टान और उनके बीच लकड़ी की सीढ़ियों जैसा रास्ता. 

gartang gali

आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र

यही वजह है कि यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति कुछ देर के लिए ठहरकर इस पुराने निर्माण को जरूर देखता है. आज गरतांग गली पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन कुछ दशक पहले तक यहां आम लोगों की आवाजाही बंद थी. सुरक्षा कारणों से लंबे समय तक ये इलाका पर्यटकों की पहुंच से दूर रहा. बाद में रास्ते के पुनर्निर्माण के बाद इसे फिर से लोगों के लिए खोला गया.

बड़ी चट्टानों के बीच कैसे बना इतना अनोखा रास्ता?

गरतांग गली की सबसे खास बात इसका निर्माण है. करीब 150 मीटर लंबा यह रास्ता पहाड़ की सीधी चट्टान पर लकड़ी के सहारे तैयार किया गया है. जिस जगह से इसे बनाया गया, वहां घोड़े या खच्चर लेकर गुजरना आसान नहीं था. ऐसे में पहाड़ को काटकर और लकड़ियों की मदद से एक ऐसा रास्ता तैयार किया गया, जिससे लोग इस दुर्गम इलाके को पार कर सकें. 

gartang gali

150 साल पहले कराया गया था निर्माण

जाड़ भोटिया समुदाय के प्रमुख सेठ स्वर्गीय धनीराम जी ने इस रास्ते का निर्माण करीब 150 साल पहले कराया था. उन्होंने कश्मीर से आए पठान और वल्दिया मजदूरों की मदद से इस रास्ते को तैयार करवाया. उस दौर में आज जैसी सड़कें नहीं थीं. पहाड़ों के बीच व्यापार और आवाजाही पूरी तरह पैदल रास्तों पर निर्भर थी. इसलिए गरतांग गली जैसी पगडंडियां सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि पहाड़ी जीवन की जरूरत हुआ करती थीं.

यहां से होता था भारत-तिब्बत का कारोबार

आज जिस जगह को लोग रोमांच और पर्यटन के लिए जानते हैं, कभी वहां कारोबारियों की आवाजाही रहती थी. नेलांग क्षेत्र भारत-तिब्बत व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इलाकों में गिना जाता था. स्थानीय लोग इसी रास्ते से सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचते थे और सामान का लेन-देन करते थे. 

gartang gali

इन सामानों का होता था व्यापार

उस समय तिब्बत से आने वाले व्यापारी और स्थानीय लोग ऊनी सामान समेत कई चीजों का कारोबार करते थे. उत्तरकाशी के आसपास होने वाले मेलों और पर्वों का भी इस व्यापार से संबंध था. माघ पर्व के दौरान तिब्बत की तरफ से लोग गर्म ऊनी कपड़े लेकर आते थे और बदले में तेल, नमक, चीनी और गुड़ जैसी रोजमर्रा की चीजें ले जाते थे.

यानी गरतांग गली केवल पहाड़ में बनी सीढ़ियां नहीं थीं. यह उस दौर की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी का एक रास्ता थी, जिस पर लोगों के साथ-साथ सामान और रिश्ते भी एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचते थे. 

gartang gali

1962 का युद्ध और एक ही झटके में उजड़ गए गांव

समय बदला और सीमा पर परिस्थितियां भी बदल गईं. 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद इस सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षा की नजर से संवेदनशील माना गया. इसके बाद इनर लाइन वाले इलाकों में आम लोगों और पर्यटकों की आवाजाही पर पाबंदियां लगा दी गईं.

इसका असर सिर्फ गरतांग गली पर नहीं पड़ा, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी भी बदल गई. नेलांग और जादुंग जैसे गांवों को खाली कराया गया और वहां रहने वाले परिवारों को दूसरी जगह बसाया गया. जो लोग पीढ़ियों से इन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच रहते आए थे, उन्हें अपना मूल गांव छोड़ना पड़ा.  

gartang gali

अब कहां रहते हैं इन गांवों के लोग?

नेलांग और जादुंग गांव आज भी भारत के कंट्रोल में ही हैं, हालांकि चीन इनपर दावा करता रहता है. वर्तमान में इन गांवों से जुड़े कई परिवार उत्तरकाशी जिले के बगोरी गांव और दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं. इस तरह गरतांग गली की कहानी सिर्फ पुराने व्यापार की नहीं है, बल्कि उन परिवारों की भी है, जिनकी जिंदगी सीमा सुरक्षा से जुड़े फैसलों के कारण बदल गई. 

gartang gali

बगोरी में आज भी दिखती है पुरानी पहाड़ी संस्कृति

नेलांग और जादुंग से विस्थापित हुए लोगों के जीवन की झलक आज बगोरी जैसे गांवों में देखने को मिलती है. ये इलाका अपने प्राकृतिक वातावरण और पारंपरिक जीवनशैली के लिए जाना जाता है. यहां लोगों की आजीविका खेती, बागवानी और भेड़ पालन से जुड़ी रही है. 

ऊन से हाथ से बुने जाने वाले शॉल, पंखी, स्वेटर, टोपी, मोजे और दूसरे कपड़े स्थानीय हुनर की पहचान हैं. आसपास के सेब के बाग भी लोगों की आमदनी का महत्वपूर्ण साधन हैं. बगोरी में कई धार्मिक स्थल भी हैं, जिनकी वजह से यह जगह स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों के लिए भी खास है. 

gartang gali

गांव और उसके आसपास का पहाड़ी वातावरण पुराने समय की उस जिंदगी की याद दिलाता है, जब लोगों का रिश्ता अपने पहाड़, पशुओं, जंगलों और सीमावर्ती व्यापार से बहुत गहरा था.

59 साल बाद फिर सुनाई देने लगी चहल-पहल

लंबे समय तक बंद रहने के बाद गरतांग गली को वर्ष 2021 में पर्यटकों के लिए दोबारा खोला गया था. इसके लिए पुराने रास्ते की मरम्मत और सुरक्षा से जुड़े काम किए गए. करीब 64 करोड़ रुपये की लागत से इसके पुनर्निर्माण का काम पूरा किया गया.

रास्ते को दोबारा तैयार करने का उद्देश्य सिर्फ पर्यटकों को यहां तक पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखना भी था. अब लोग इस रास्ते पर चलते हुए उस दौर की कल्पना कर सकते हैं, जब इसी दुर्गम चट्टान से होकर व्यापारी और स्थानीय ग्रामीण आवाजाही करते थे.

gartang gali

हालांकि यहां घूमना सामान्य पर्यटन स्थल पर जाने जैसा नहीं है. ऊंचाई, पहाड़ी रास्ता और गहरी खाई इसे रोमांचक होने के साथ चुनौतीपूर्ण भी बनाते हैं. इसलिए यहां जाते समय मौसम और प्रशासन की ओर से जारी नियमों का ध्यान रखना जरूरी है.

गरतांग गली कैसे जाएं?

गरतांग गली तक पहुंचने के लिए पहले उत्तरकाशी जाना होता है. देहरादून तक रेल या हवाई मार्ग से पहुंचने के बाद आगे का सफर सड़क से किया जा सकता है. ऋषिकेश उत्तरकाशी के लिए प्रमुख रेल कनेक्शन वाला नजदीकी स्टेशन है और वहां से बस या टैक्सी के जरिए उत्तरकाशी पहुंचा जा सकता है. 

gartang gali

उत्तरकाशी से आगे लंका पुल की तरफ सड़क मार्ग से जाना होता है. यहां से करीब दो किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करने के बाद गरतांग गली का क्षेत्र शुरू होता है. 

गरतांग गली का टिकट कितने का है?

पर्यटकों के लिए प्रवेश की व्यवस्था गंगोत्री नेशनल पार्क से जुड़ी है और शुल्क भी निर्धारित किया गया है. सितंबर 2026 के अनुसार, भारतीय पर्यटकों के लिए 200 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 600 रुपये का शुल्क रखा है.

प्रवेश और अनुमति से जुड़े नियम समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन या संबंधित विभाग से ताजा जानकारी लेना बेहतर है. साथ ही ध्यान रखें कि इस इलाके में मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत रहती है. ऐसे में अपने पास कैश जरूर रखें, और गरतांग गली के ट्रैक पर जाने से पहले पानी और खाने की चीजें भी जरूर लेकर जाएं क्योंकि इस रास्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा. 

gartang gali

सिर्फ एक रास्ता नहीं, इतिहास की खुली किताब है गरतांग गली

गरतांग गली को अगर सिर्फ लकड़ी की सीढ़ियां समझा जाए तो इसकी कहानी अधूरी रह जाएगी. इसके हर मोड़ के पीछे पहाड़ों में रहने वाले लोगों का संघर्ष, व्यापार की पुरानी परंपरा, भारत-तिब्बत के बीच संपर्क और सीमा क्षेत्र में आए बदलावों की कहानी छिपी है. 

gartang gali

एक समय जिन रास्तों पर स्थानीय लोग अपने गांवों तक पहुंचते थे और व्यापारी सामान लेकर सीमावर्ती इलाकों में जाते थे, आज उन्हीं रास्तों को देखने के लिए दूर-दूर से पर्यटक पहुंचते हैं. कभी मजबूरी और जरूरत से बनाया गया ये रास्ता अब उत्तराखंड की ऐतिहासिक विरासत और रोमांचक पर्यटन स्थल के रूप में पहचान बना चुका है.

ये भी पढ़ें- यमुना एक्सप्रेसवे बना 'हादसों का हाईवे', 12 महीनों में 60 जिंदगियां खत्म, स्लीपर बसों में जिंदा जले 22 लोग!

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
T20I में सबसे ज्यादा बार 100 या उससे ज्यादा रन से जीतने वाली टीमें, लिस्ट में भारतीय टीम का दबदबा
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
तीन मैचों की टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement