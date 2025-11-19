भारत लाया गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, सामने आई पहली तस्वीर

अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद अनमोल बिश्नोई को दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA ने गिरफ्तार किया. कई बड़े मामलों में वॉन्टेड अनमोल के आने से सलमान खान फायरिंग, मूसेवाला मर्डर और बाबा सिद्दीकी केस की जांच तेज होगी.

अमेरिका में फरार चल रहा कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को बुधवार को भारत लाया गया. अनमोल को कई हाई-प्रोफाइल मामलों में वॉन्टेड माना जाता है. दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही वह उतरा, NIA ने उसे अपने कब्जे में ले लिया. अनमोल, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और लंबे समय से भारत की सुरक्षा एजेंसियों की तलाश में था. उसकी पहली तस्वीर सामने आने के बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर फिर से नजरें टिक गई हैं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA ने गिरफ्तार कर लिया

दरअसल, अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के बाद अनमोल बिश्नोई को आज दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA ने गिरफ्तार कर लिया. अनमोल 2022 से अमेरिका में रह रहा था और वहीं से बिश्नोई गैंग की गतिविधियों को संभाल रहा था. जांच एजेंसियों के अनुसार, वह अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई और गैंग के अन्य सदस्यों को लगातार निर्देश देता था और भारत में होने वाली घटनाओं की प्लानिंग में शामिल रहता था.

कई वारदातों में सीधी भूमिका

NIA ने 2023 में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और उस पर 10 लाख रुपये का इनाम रखा गया था. एजेंसी का दावा है कि अनमोल ने गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर 2020 से 2023 के बीच कई वारदातों में सीधी भूमिका निभाई. वह भारत में रंगदारी वसूली के नेटवर्क को भी विदेश से संचालित करता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार यह तय करेगी कि आगे अनमोल की कस्टडी किस एजेंसी को सौंपी जाएगी. महाराष्ट्र पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 2024 में हुई फायरिंग में भी उसका नाम सामने आया था, और वे उसकी कस्टडी मांगने के लिए जल्द अदालत में आवेदन करेंगे.

बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी वह वॉन्टेड

सिर्फ इतना ही नहीं, अनमोल के खिलाफ देशभर में कई मामले दर्ज हैं. पिछले दिनों एजेंसियों को यह भी तथ्य मिला कि वह अमेरिका और कनाडा के बीच अपनी लोकेशन बदलता रहता था. कनाडा में हिरासत के दौरान उसके पास से फर्जी रूसी पासपोर्ट मिलने की बात भी सामने आई थी. सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में उसका नाम पहले ही जुड़ चुका है, वहीं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी वह वॉन्टेड था. अब उसके भारत आने से इन मामलों की जांच तेज होने की उम्मीद है.

