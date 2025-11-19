Gangster Anmol Bishnoi: 35 हत्या, 20 अपहरण और हिंसा... 11 दिन की NIA रिमांड में अनमोल, एक-एक गुनाह से उठेगा पर्दा

अनमोल बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है. 2022 से फरार चल रहे अनमोल को NIA के 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 दिन की NIA की कस्टडी में भेज दिया है. अनमोल को आज ही अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया था. IGI एयरपोर्ट पर पहुंचते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसको गिरफ्तार कर लिया. उसे सीधा पटियाला कोर्ट लेकर गई, जहां उसे रिमांड पर भेज दिया गया. अनमोल बिश्नोई का 35 से ज्यादा हत्याकांड में सीधा कनेक्शन है. जबकि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में वह मुख्य साजिशकर्ता है.

एनआईए की कस्टडी में कई पुराने जुर्म के खुलासे होने की उम्मीद है. जांच टीम को अनमोल बिश्नोई के 35 हत्याकांड, 20 अपहरण, फिरौती, धमकी और हिंसा से जुड़े मामलों में सीधा संलिप्ता के सबूत मिले हैं. पंजाब, राजस्थान, मुंबई समेत कई राज्यों में उसके खिलाफ 31 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.

बता दें कि अनमोल बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है. 2022 से फरार चल रहे अनमोल को NIA के 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था. वह लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट से जुड़ा 19वां आरोपी है.

NIA के प्रवक्ता ने बताया कि अनमोल को लुइसियाना से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में लिया गया. अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने मंगलवार को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शिकायतकर्ता जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर डिपोर्टेशन की पुष्टि की थी. ईमेल में लिखा था, "अनमोल बिश्नोई को अमेरिकी सरकार द्वारा देश से बाहर किया गया है. यह कार्रवाई 18 नवंबर 2025 को हुई."

DNA सैंपल से हुई थी पहचान

अनमोल को नवंबर 2024 में कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जहां FBI ने डीएनए और वॉयस सैंपल से उसकी पहचान की. उसके बाद लंबी डिपोर्टेशन प्रक्रिया चली. मार्च 2023 में NIA ने लॉरेंस बिश्नोई के नेतृत्व में टेरर-गैंगस्टर साजिश मामले में अनमोल के खिलाफ 1200 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. जांच में पाया गया कि 2020 से 2023 के बीच अनमोल ने गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के इशारों पर भारत में कई आतंकी गतिविधियां अंजाम दीं.

वह अमेरिका से ही गैंग को निर्देश देता था, शूटरों को शरण, हथियार और लॉजिस्टिक सप्लाई मुहैया कराता था. पंजाब के फाजिल्का जिले का रहने वाला अनमोल नेपाल, दुबई और केन्या के रास्ते अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट पर अमेरिका भागा था.

उसपर अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग में भी उसकी भूमिका थी. मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार और सपोर्ट देने का आरोप है.

