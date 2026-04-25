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Ganga Expressway: मेरठ से प्रयागराज तक विकास की नई रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगा आर्थिक नक्शा

उत्तर प्रदेश की तस्वीर बीते कुछ सालों में जिस तेजी से बदली है. उसका सबसे ठोस प्रमाण अगर किसी एक परियोजना में देखा जाए, तो वो निश्चित तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे होगा.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Apr 25, 2026, 07:47 PM IST

Ganga Expressway: मेरठ से प्रयागराज तक विकास की नई रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से बदलेगा आर्थिक नक्शा

Ganga Expressway

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उत्तर प्रदेश की तस्वीर बीते कुछ सालों में जिस तेजी से बदली है. उसका सबसे ठोस प्रमाण अगर किसी एक परियोजना में देखा जाए, तो वो निश्चित तौर पर गंगा एक्सप्रेसवे होगा. मेरठ से प्रयागराज तक फैला ये विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केवल एक सड़क नहीं, बल्कि एक ऐसा विकास कॉरिडोर बनकर उभर रहा है, जो पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच दशकों पुरानी दूरी को खत्म करने की क्षमता रखता है. खास बात ये है कि ये परियोजना सिर्फ दूरी कम नहीं कर रही, बल्कि अवसरों को जोड़ रही है और यही इसे खास बनाती है.

ये वही उत्तर प्रदेश है, जहां कभी क्षेत्रीय असंतुलन की चर्चा होती थी. पश्चिम औद्योगिक रूप से आगे, जबकि पूर्वी हिस्सा कृषि पर अधिक निर्भर है. गंगा एक्सप्रेसवे इस असंतुलन को पाटने का एक बड़ा माध्यम बनकर सामने आया है. लगभग 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक सीधा संपर्क स्थापित करता है और यात्रा समय को 10-12 घंटे से घटाकर लगभग 6-7 घंटे तक ले आता है. ये बदलाव केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार और लॉजिस्टिक्स की पूरी संरचना को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है.

पश्चिम और पूर्व यूपी को जोड़ने वाला विकास कॉरिडोर

गंगा एक्सप्रेसवे को समझने के लिए इसे केवल एक एक्सप्रेसवे की तरह देखना पर्याप्त नहीं होगा. ये एक आर्थिक धुरी है, जिसके दोनों ओर नए अवसर आकार ले रहे हैं. ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादों से सीधे जोड़ने का माध्यम बनेगा. इससे किसानों को अपनी उपज बड़े बाजारों तक तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी, वहीं उद्योगों को कच्चे माल और तैयार उत्पाद के परिवहन में समय और लागत दोनों की बचत होगी.

ये एक्सप्रेसवे जिन 12 जिलों से होकर गुजरता है, वहां औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए 11 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं. ये केवल योजना नहीं, बल्कि जमीन पर उतरती हुई रणनीति है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ निवेश के लिए तैयार इकोसिस्टम भी बनाया जा रहा है. बदायूं, उन्नाव, संभल और प्रयागराज जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक हब विकसित किए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन सकते हैं.

हाई-स्पीड कनेक्टिविटी से बदलता आर्थिक समीकरण

इस एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के अनुसार डिजाइन किया गया है, जिससे तेज और सुगम आवागमन संभव हो सके. आंकड़ों के अनुसार, 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है. इसका सीधा अर्थ है कि ये परियोजना केवल वर्तमान जरूरतों को नहीं, बल्कि भविष्य की मांगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है. इसके साथ ही, 2 मुख्य टोल प्लाजा और 19 रैम्प टोल प्लाजा बनाए गए हैं, जिससे विभिन्न स्थानों से आसान एंट्री और एग्जिट संभव होगी. 9 जन-सुविधा परिसरों का निर्माण यात्रियों के लिए यात्रा को आरामदायक बनाता है. ये छोटे-छोटे तत्व मिलकर एक बड़े बदलाव की तस्वीर तैयार करते हैं, जहां यात्रा केवल दूरी तय करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक सहज अनुभव बन जाती है.

एयरस्ट्रिप और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर

गंगा एक्सप्रेसवे की सबसे खास विशेषताओं में से एक है, शाहजहांपुर के पास बनी 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी. यहां भारतीय वायुसेना इमरजेंसी लैंडिंग का सफल परीक्षण कर चुकी है. ये सुविधा इस एक्सप्रेसवे को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण बनाती है. जाहिर है कि आपातकालीन परिस्थितियों में ये एयरस्ट्रिप सैन्य उपयोग के साथ-साथ आपदा प्रबंधन में भी अहम भूमिका निभा सकती है. इसके अलावा गंगा और रामगंगा नदियों पर बने लंबे पुल, आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक और चौड़ा राइट ऑफ वो इस परियोजना को तकनीकी रूप से भी अत्याधुनिक बनाते हैं. ये सब मिलकर उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक नए स्तर पर ले जाते हैं.

निवेश, रोजगार और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को नई दिशा

गंगा एक्सप्रेसवे का असर केवल सड़क तक सीमित नहीं रहेगा. इसके किनारे विकसित हो रहे औद्योगिक क्लस्टर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं. बेहतर कनेक्टिविटी, तेज लॉजिस्टिक्स और उपलब्ध भूमि. ये तीनों मिलकर किसी भी औद्योगिक विकास की रीढ़ होते हैं और इस परियोजना में ये सभी तत्व मौजूद हैं. इससे न केवल बड़े उद्योगों को फायदा होगा, बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे. पर्यटन, खासकर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से सेवा क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा. कुल मिलाकर ये एक्सप्रेसवे और इसके आसपास के क्षेत्र को इस हिसाब से विकसित किया जा रहा है कि ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने वाला साबित होगा.

राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को केवल आंतरिक रूप से मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को भी बदल रहा है. ये परियोजना दिखाती है कि कैसे एक राज्य अपनी भौगोलिक स्थिति और संसाधनों का उपयोग करके खुद को विकास के केंद्र में ला सकता है. स्पष्ट है कि जब हाई-स्पीड कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रणनीतिक सोच एक साथ काम करते हैं, तो परिणाम केवल सड़क नहीं, बल्कि एक नई आर्थिक दिशा के रूप में सामने आता है. गंगा एक्सप्रेसवे उसी दिशा का प्रतीक है.

विकास की धड़कन बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे

गंगा एक्सप्रेसवे को केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मानना उसकी वास्तविक क्षमता को कम आंकना होगा. ये पश्चिम और पूर्व उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला एक ऐसा विकास कॉरिडोर है, जो व्यापार, कृषि, निवेश और रोजगार के नए रास्ते खोल रहा है. एयरस्ट्रिप, हाई-स्पीड कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से लैस ये परियोजना उत्तर प्रदेश को आर्थिक और सामरिक दोनों स्तरों पर मजबूत कर रही है. ऐसे में ये कहना उचित होगा कि आने वाले समय में ये एक्सप्रेसवे केवल यात्राओं की दूरी कम नहीं करेगा, बल्कि अवसरों की दूरी भी घटाएगा और यही कारण है कि इसे उत्तर प्रदेश की ‘विकास की धड़कन’ कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी.

(आईआईटी कानपुर के पुराछात्र अमिताभ सत्यम ने अमेरिका के Fisher Collge of Business से MBA की शिक्षा हासिल की है. अमेरिका में Shearson Lehman Brothers और CableVision में काम किया और भारत में IBM, Reliance, SAP और Siemens में उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं.)

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