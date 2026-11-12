बिहार के बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता से हैवानियत, केस वापस नहीं लेने पर छत से नीचे फेंक दिया- जानें पूरा मामला

Bihar News: महिला के साथ गैंगरेप 11 जून की रात को हुआ था. इसके बाद आरोपी केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे और इसी वजह से उन्होंने उसे छत से नीचे फेंक दिया.

बिहार से एक बार फिर हैवानियत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बिहार के बेगूसराय जिले में गैंगरेप पीड़िता ने जब धमकी देने के बाद भी केस वापस नहीं लिया तो आरोपियों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया. 30 साल की महिला की हालात गंभीर है और उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने बताया कि 5 महीने पहले 11 जून की रात पांच आरोपियों ने चकिया थाना क्षेत्र में महिला के साथ दरिंदगी की थी.

पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी