बिहार के बेगूसराय में गैंगरेप पीड़िता से हैवानियत, केस वापस नहीं लेने पर छत से नीचे फेंक दिया- जानें पूरा मामला

Bihar News: महिला के साथ गैंगरेप 11 जून की रात को हुआ था. इसके बाद आरोपी केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे और इसी वजह से उन्होंने उसे छत से नीचे फेंक दिया.
पुलिस मामले की जांच कर रही है. पीड़िता की शिकायत पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. (ANI File Photo)
बिहार से एक बार फिर हैवानियत का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. बिहार के बेगूसराय जिले में गैंगरेप पीड़िता ने जब धमकी देने के बाद भी केस वापस नहीं लिया तो आरोपियों ने उसे छत से नीचे फेंक दिया. 30 साल की महिला की हालात गंभीर है और उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने बताया कि 5 महीने पहले 11 जून की रात पांच आरोपियों ने चकिया थाना क्षेत्र में महिला के साथ दरिंदगी की थी.
पुलिस गिरफ्त में एक आरोपी
- न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को छत से नीचे फेंकने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भोंगल कुमार पीड़िता के पड़ोस में ही रहता है. उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
- जून में दर्ज गैंगरेप की शिकायत में महिला ने बताया कि वह रात करीब 11.30 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी पांच लोगों ने उस पर हमला कर दिया. आरोपियों ने उसके पति को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले गये. वहां पांचों ने उसके साथ रेप किया और मारपीट की. बाद में उसे धमकी देकर उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए.
- हमले की क्रूरता उसके मेडिकल जांच के दौरान सामने आई, जब डॉक्टरों ने उसके प्राइवेट पार्ट्स से एक पत्थर और लकड़ी के टुकड़े के साथ एक 'कारतूस जैसी चीज' बरामद की. उसने बहुत दर्द की शिकायत की थी और उसे आगे मेडिकल जांच और इलाज की जरूरत थी. इसके बाद उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था.
- पुलिस ने शुरुआत में गैंगरेप का केस दर्ज किया और पांच लोगों की पहचान आरोपी के तौर पर की. इनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया था. पांचवां आरोपी फरार है. महिला के परिवार ने आरोप लगाया कि केस दर्ज होने के बाद भी धमकियां मिलना बंद नहीं हुईं. उन्होंने कहा कि गैंगरेप के तीन महीने बाद भी, कुछ लोग उनके घर में घुस आए और फिर से हमला करने की कोशिश की थी.
- परिवार ने कहा कि उन्होंने उस घटना के बारे में भी पुलिस से संपर्क किया था. परिवार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे और उसके रिश्तेदारों को केस वापस लेने के लिए बार-बार धमकियां मिल रही हैं. 10 नवंबर की रात को भी दो आदमी उसके घर में घुसे, उसे छत पर ले गए और वहां से नीचे फेंक दिया.
- पीड़िता के परिजनों ने बताया कि महिला के सिर सहित कई जगहों पर गंभीर चोटें आईं हैं. उसे पहले एक लोकल हेल्थ सेंटर ले जाया गया और बाद में शहर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया.वहां महिला की हालात गंभीर और उसका इलाज चल रहा है.
- परिवार का आरोप है कि बार-बार धमकाया जाता रहा और 'समझौता' करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव डाला गया. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया. परिवार ने यह भी जांच की मांग की है कि गैंगरेप केस में समझौता करने के लिए उनकी धमकी और दबाव की शिकायतों पर सुनवाई क्यों नहीं की गई?
- पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि बदमाश सरकारी सहायता के रूप में मिली तीन लाख रुपये की राशि को लेकर भी दबाव बना रहे थे. उनका दावा था कि महिला के पास 35 लाख रुपये हैं और उसे यह रकम उन्हें देनी चाहिए.
- छत से फेंके जाने के बाद महिला के बयान के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है. भोंगल कुमार उर्फ भोंगल महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा फरार है.
- मामले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई है. विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने महिलाओं की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर बिहार सरकार पर हमला किया है. उन्होंने सवाल किया कि एक महिला जिसने पहले ही गंभीर यौन हमले की रिपोर्ट की है, उसे कथित तौर पर बार-बार धमकियां और दूसरा हमला कैसे झेलना पड़ सकता है?