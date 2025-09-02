दिल्ली में कृत्रित तालाबों में किया जाएगा गणेश मूर्ति विसर्जन, सरकार ने यमुना को बचाने के लिए तैयार किये 80 तालाब

गणेश मूर्ति विसर्जन यमुना की जगह अब कृत्रित तालाबों में किया जाएगा. इसके लिए दिल्ली सरकार अलग अलग इलाकों में 80 से ज्यादा घाट बना रही है.

मानसून के बीच यमुना में बढ़ते जलस्तर को लेकर अधिकारी से लेकर दिल्ली एनसीआर के लोग भी डरे हुए हैं. इसबीच गणेश विसर्जन और दुर्गा पूजा के बीच होने वाले मूर्ति विसर्जन को लेकर दिल्ली सरकार ने कृत्रित तालाब बनाये हैं. दिल्ली में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को सभी 11 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की समीक्षा की.

यमुना नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए उठाया कदम

अधिकारियों ने बताया कि कृत्रिम तालाब श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ ही यमुना नदी को प्रदूषण सो बचाने के लिए बनाये गये हैं. इसके लिए दिल्ली राजधानी में 80 से भी ज्यादा कृत्रिम तालाब बनाए जा रहे हैं. कुछ लगभग फाइनल हो चुके हैं तो वहीं कुछ पर जोर शोर से काम चल रहा है. गणेश विसर्जन हो या फिर दुर्गा मूर्ति विसर्जन श्रद्धालु इन तालाबों में विजर्सन कर सकते हैं.

आस्था के साथ यमुना का ध्यान

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि सरकार का श्रद्धालुओं की आस्था के साथ यमुना में रसायन और प्रदूषण से बचाने पर पूर्ण ध्यान है. इसी को देखते दिल्ली में कृत्रिम तालाब बनाये जा रहे हैं. वहीं अब तक कई जगहों पर ये तालाब बनकर तैयार हो चुके हैं. 6 सितंबर 2025 को श्रद्धालु गणेश विसर्जन पर पूरी आस्था और विश्वास के साथ कृत्रित तालाबों में गणपति बप्पा की मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं.

इन इलाकों में बनाये गये हैं कृत्रित तालाब

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तालाब बनाये गये हैं. यहां की जनसंख्या और श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए इनकी संख्या तय की गई है. इनमें पश्चिम दिल्ली में 20, पूर्वी दिल्ली में 16, उत्तर-पश्चिम में 12, दक्षिण-पूर्व में 9, दक्षिण-पश्चिम में 7, शाहदरा, दक्षिण और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 5 मध्य दिल्ली में 4 और उत्तर दिल्ली में 1 कृत्रिम तालाब बनाया जा रहा है.

विसर्जन स्थल पर मौजूद रहेगी एंबुलेंस और चिकित्सा व्यवस्था

गणपति मूर्ति विसर्जन हो या फिर दुर्गा मूर्ति विसर्जन ऐसे बड़े मौकों पर तालाब के पास ही एंबुलेंस और चिकित्सा व्यवस्था मौजूद रहेंगी. इसके बाद तालाब के पानी को सड़कों पर धूल कम करने और पार्कों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. इससे पानी की बर्बादी भी नहीं होगी. वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी भीड़ कंट्रोल कर जाम लगाने से बचाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.