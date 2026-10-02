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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

'अगर गांधी भूख से मरना चाहते हैं तो उन्हें खुली छूट', आखिर चर्चिल को फूटी आंख क्यों नहीं सुहाते थे बापू ?

गांधी जी 1942 में भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घसीटने का विरोध किया था. उनका मानना था कि वो जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन का युद्ध है.

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Rishi Kant

Updated : Oct 02, 2026, 05:15 PM IST

'अगर गांधी भूख से मरना चाहते हैं तो उन्हें खुली छूट', आखिर चर्चिल को फूटी आंख क्यों नहीं सुहाते थे बापू ?

गांधीजी और विंस्टल चर्चिल (फाइल फोटो-AI)

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'मैं नहीं समझता गांधी का अभी मरने का इरादा है.' ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ये बात साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल जैन स्मट्स को लिखी चिट्ठी में कही थी, जब गांधीजी साल 1943 में पूना के आगा खां महल में अनशन पर बैठे थे, उस समय उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. चर्चिल की इस टिप्पणी से ही समझ सकते हैं कि वो बापू से किस तरह की नफरत करते थे.

साल 1942 में जब क्रिप्श मिशन दिल्ली पहुंचा और उसने ब्रिटिश सरकार का प्रस्ताव गांधीजी को दिया तो इस पर बापू ने कहा, 'ये योजना किसी डूबते हुए बैंक के नाम काटा गया पोस्ट डेटेड चेक है. अगर आपके पास और कोई सुझाव नहीं है तो आप अगले जहाज से लौट जाएं. मुझे आज ही रात को आजादी चाहिए.'

गांधीजी 1942 में भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में घसीटने का विरोध किया था. उनका मानना था कि वो जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन का युद्ध है.

आगा खां महल में गांधी जी ने किया 21 दिन का उपवास

गांधीजी की इस डिमांड के बाद उन्हें अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें पूना के आगा खां महल में रखा गया. जब वह जेल में थे तो अखबारों में कुछ ऐसी खबरें छपीं, जिनसे उन्हें बहुत दुख पहुंचा. इन खबरों में लिखा था- वह अंग्रेजों के दुश्मनों से मिले हुए हैं. सरकार का कहना था कि गांधी की गिरफ्तारी के बाद होने वाली हिंसा के लिए वह खुद ही जिम्मेदार थे. इसके बाद गांधीजी ने 21 दिन का उपवास रखने का फैसला किया.

गांधी की तबीयत बिगड़ने पर चर्चिल बोले- वो खुद ही जिम्मेदार

इस दौरान गांधीजी की तबीयत बिगड़ती चली गई. उन्हें पहले उल्टियां होनी शुरू हो गईं और 5वें दिन तक वो बहुत कमजोर हो चुके थे. अगले कुछ दिनों में उन्होंने बोलना-सुनना-देखना भी बंद कर दिया था. इसको लेकर जब वायसराय को बताया गया तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी. इसके जवाब में चर्चिल ने कहा, 'गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं को जिस कारण से गिरफ्तार किया गया है, वो उन्हें बता दिया गया है और वो उसे समझ भी गए हैं. इन हालात के लिए खुद गांधी ही जिम्मेदार हैं.'

ब्रिटेन ने 20 साल पहले जारी किया रिकॉर्ड

ब्रिटेन ने साल 2006 में 1942 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़े डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे, जिनमें भी खुलासा हुआ था कि विंस्टन चर्चिल गांधीजी को जेल में मरने देने के लिए तैयार थे.'  

तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने वॉर कैबिनेट को एक टेलीग्राम भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो गांधी जो भूख से मरने देने के पक्ष में हैं. हालांकि लंदन में दूसरे नेताओं का मानना था कि अगर गांधीजी की हिरासत में मौत हुई तो भारत में खुले विद्रोह की चिंगारी भड़का सकती है. 

'गांधी की हिरासत में मौत बदतर होगी'

ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव ने गांधीजी की गिरफ्तारी के अगले दिन कैबिनेट को बताया, 'उन्हें रिहा करने के चाहे जो भी नुकसान हों, हिरासत में उनकी मृत्यु इससे भी बदतर होगी.' हालांकि कैबिनेट में फैसला लिया था कि वो सार्वजनिक रूप से भूख हड़ताल के आगे नहीं झुक सकते, लेकिन अगर ऐसा लगा कि उनकी मौत की संभावना है तो मानवीय आधार पर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा. 

गांधी जयंती

चर्चिल ने गांधी के उपवास पर क्या कहा था?

द टेलीग्राफ ने लंदन स्थित नेशनल आर्काइव्स का हवाला देते हुए लिखा, चर्चिल ने गांधीजी को रिहा करने के प्रस्ताव पर कहा था- 'मैं उसे वहीं रखूंगा और उसे अपनी मर्जी से काम करने दूंगा, लेकिन अगर आप उसे हड़ताल के कारण रिहा करने जा रहे हैं तो उसे अभी रिहा कर दें.'

चर्चिल इस बात पर अड़े थे कि अगर गांधीजी को रिहा करना ही है तो इसे उनकी नैतिक जीत के रूप में नहीं, बल्कि उनके ब्रिटिश सरकार की दयालुता के रूप में पेश किया जाना चाहिए. दस्तावेज के मुताबिक, 'कैबिनेट हड़ताल के कारण रिहाई के सिद्धांत पर दृढ़ता से कायम है. हम उन्हें दया भाव से रिहा करना पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें 6 महीने से कैद रखा गया है और हमने उन्हें हरा दिया है.'

अंग्रेज सरकार ने 1944 में गांधीजी को जेल से रिहा कर दिया. ब्रिटिश सरकार को ऐसा डर था कि कहीं कमजोरी की वजह से गांधीजी की मौत न हो जाए. अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को लगेगा कि अंग्रेजों ने उन्हें भूख से ही मरने दिया.

ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मांगने वालों को खत्म कर देंगे: चर्चिल

जब 1932 में गांधीजी ने यरवदा जेल के अंदर अनशन किया था तो इस पर भी चर्चिल ने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी के लिए लड़ने वालों को कुचल देना होगा. जब भारत की आजादी का दबाव ब्रिटेन पर पड़ा तो तत्कालीन पीएम चर्चिल ने कहा, 'सम्राट ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भंग करने के लिए तो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया है.'

धोती-चप्पल पहनकर सम्राट से मिले थे गांधीजी

महात्मा गांधी जब 1931 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो सम्राट जॉर्ज पंचम ने उन्हें बकिंघम पैलस में चाय पर बुलाया था. जब गांधीजी पैलेस पहुंचे तो उनकी पौशाक वही थी, जिसमें वो अकसर रहते थे. ये देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई. बाद में जब मीडिया ने गांधीजी से पूछा कि क्या इस पोशाक में सम्राट के सामने जाना सही तरीका था तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा- 'सम्राट ने जितने कपड़े पहने हुए थे, वो हम दोनों के लिए ही काफी थे.'

चर्चिल ने कहा था- कितना खतरनाक और घिनौना

गांधीजी ने जब वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की थी तब भी वो इसी ड्रेस में गए थे. चर्चिल ने कहा था- 'यह देखना कितना घिनौना और चिंताजनक है कि बैरिस्टर बनने वाला व्यक्ति अब राजद्रोही फकीर के रूप में अधनंगा होकर वायसराय के महल की सीढ़ियां चढ़ रहा है. वह सम्राट के प्रतिनिधि के साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत कर रहा है.'

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