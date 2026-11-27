Ganadhipa Sankashti 2026: आज 27 नवंबर को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है. जानिए कर्ज और आर्थिक तंगी से राहत की कामना के लिए भगवान गणेश के 5 पारंपरिक उपाय और दिल्ली में चंद्रोदय का समय.

Ganadhipa Sankashti 2026: आज 27 नवंबर, शुक्रवार को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है. भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुख-समृद्धि प्रदान करने वाला देवता माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, संकष्टी चतुर्थी पर गणपति की पूजा और व्रत करने से जीवन की परेशानियों से मुक्ति मिलती है. यही वजह है कि आर्थिक तंगी, कर्ज और धन से जुड़ी समस्याओं से परेशान लोग भी इस दिन भगवान गणेश की विशेष आराधना करते हैं.

इस बार गणाधिप संकष्टी पर चतुर्थी तिथि सुबह 9 बजकर 48 मिनट से शुरू हो चुकी है, जो 28 नवंबर की सुबह 6 बजकर 39 मिनट तक रहेगी. दिल्ली में आज चंद्रोदय रात 8 बजकर 18 मिनट पर होगा. संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्र दर्शन और उन्हें अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है. आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से पारंपरिक उपाय किए जा सकते हैं.

कौन हैं गणाधिप गणेश और क्यों खास है यह संकष्टी?

गणाधिप का अर्थ है गणों के अधिपति यानी गणों के स्वामी. भगवान गणेश को गणों का प्रमुख माना जाता है. हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करने की परंपरा है. उन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि उनकी आराधना से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं.

संकष्टी चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है. इस दिन श्रद्धालु भगवान गणेश के लिए व्रत रखते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं. गणाधिप संकष्टी पर भी गणपति के इस स्वरूप की पूजा की जाती है. धार्मिक मान्यताओं में इस व्रत को संकटों से मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है.

आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए करें ये 5 उपाय

1. गणेश जी को अर्पित करें दूर्वा

भगवान गणेश की पूजा में दूर्वा का विशेष महत्व माना जाता है. गणाधिप संकष्टी के दिन गणपति को 21 दूर्वा अर्पित कर सकते हैं. दूर्वा चढ़ाते समय भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें. मान्यता है कि इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

2. मोदक और गुड़ का लगाएं भोग

गणेश जी को मोदक प्रिय माने जाते हैं. इस दिन पूजा के दौरान उन्हें मोदक या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं. पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों में बांटें. धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणपति को प्रिय भोग अर्पित करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.

3. घी का दीपक जलाकर करें पूजा

गणाधिप संकष्टी पर भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं. इसके बाद श्रद्धापूर्वक गणेश जी का ध्यान करें और अपनी परेशानियों से मुक्ति की प्रार्थना करें. पूजा के दौरान मन को शांत रखें और अपने कामों में सफलता के लिए गणपति का आशीर्वाद मांगें.

4. ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का करें पाठ

कर्ज और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के लिए भगवान गणेश के ऋणहर्ता स्वरूप की आराधना की जाती है. इस दिन ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा से इसका पाठ करने पर कर्ज संबंधी परेशानियों से निकलने का संबल मिलता है. इसे आर्थिक समस्याओं से राहत की कामना के साथ किया जाने वाला पारंपरिक पाठ माना जाता है.

5. गणेश मंत्र का करें जाप

गणाधिप संकष्टी पर भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है. इस दिन पूजा के दौरान 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं. मान्यता है कि गणेश जी के इस मंत्र का जाप करने से मन में सकारात्मकता आती है और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने की प्रेरणा मिलती है.

गणाधिप संकष्टी पर कैसे करें पूजा?

सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान गणेश का ध्यान करें. पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. उन्हें अक्षत, लाल फूल, दूर्वा और मोदक अर्पित करें. धूप-दीप जलाकर गणेश मंत्र का जाप करें और संकष्टी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें.

शाम को चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें जल से अर्घ्य दें और भगवान गणेश से सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें. इसके बाद अपनी परंपरा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत का पारण करें.

पूजा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

गणाधिप संकष्टी पर पूजा करते समय मन में श्रद्धा और सात्विक भाव रखें. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वह साफ और ताजी हो. पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें. किसी जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न या अन्य जरूरी वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं.

ध्यान रखें कि धार्मिक उपाय आस्था और परंपरा पर आधारित हैं. कर्ज से बाहर निकलने के लिए आर्थिक योजना बनाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना और समय पर भुगतान करना भी जरूरी है.