Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय 

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

कौन हैं टीचर अवंतिका गुप्ता? जिसके चक्कर में नौकरी खो बैठे BSA, प्रिंसिपल को जाना पड़ा जेल!

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े

गरबा इवेंट में एल्विश यादव और Anjali Arora को बुलाने पर विवाद, कहा- नहीं होने देंगे अश्लीलता

IND vs PAK Final Pitch Report: दुबई में रनों की होगी बरसात या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें फाइनल में किसे मिलेगा पिच का साथ

Navratri Day 6 Puja Vidhi: नवरात्रि के छठे दिन ऐसे करें मां कात्यायनी की पूजा, जानें विधि-भोग से लेकर मंत्र और आरती

Bareilly News: बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इलाके में इंटरनेट सेवा बंद

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में गगनप्रीत कौर ने अपनी BMW से वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की बाइक को टक्कर मार दी थी. जिसमें अधिकारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

रईश खान

Updated : Sep 27, 2025, 06:16 PM IST

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट केस में गगनप्रीत कौर को मिली जमानत

दिल्ली BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख रुपये के मुचलके और कुछ शर्तों के साथ गगनप्रीत को जमानत पर रिहा कर दिया है. गगनप्रीत तिहाड़ जेल में बंद थीं. उन्होंने धौलाकुआं इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की बाइक को टक्कर मार दी थी. जिसमें अधिकारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि जो CCTV वीडियो कोर्ट में पेश किया गया, वह FIR से मेल नहीं खा रहा था. पटियाला हाउस कोर्ट 1 लाख का बेलबॉन्ड और दो श्योरिटी जमा करने की शर्त पर गगनप्रीत को जमानत दी है. कोर्ट ने शर्त रखी है कि आरोपी गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और प्रत्येक सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होना होगा. 

दुर्घटना स्थल का सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने हादसे के तुरंत बाद एक एंबुलेंस के आने के बावजूद घायल को नहीं उठाए जाने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि 30 सेकंड के अंदर एंबुलेंस आ गई थी, फिर तुरंत अस्पताल क्यों नहीं जाया गया? कोर्ट ने पुलिस से भी पूछा कि आखिर जब एंबुलेंस को बेस हॉस्पिटल जाना था तो उसने क्यों नहीं घायल को उठाया?

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि एंबुलेंस को शव ले जाना था. इस बीच कोर्ट ने कहा कि जिस सवारी से ले जाया गया उससे तो बेहतर एंबुलेंस थी. अगर इंसान बेहोश है, तो कैसे कहेगा कि मेरी हेल्प करो? इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि एंबुलेंस वाले के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? यह अपने आप में 304 का मामला बनता है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

कब हुआ था हादसा?

बता दें कि दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में 14 सितंबर को हुए सड़क हादसे में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थीं. नवजोत सिंह पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे. रास्ते में धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी. इस BMW को गगनप्रीत चला रही थी. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

