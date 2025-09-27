Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में गगनप्रीत कौर ने अपनी BMW से वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की बाइक को टक्कर मार दी थी. जिसमें अधिकारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

दिल्ली BMW हादसे की आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख रुपये के मुचलके और कुछ शर्तों के साथ गगनप्रीत को जमानत पर रिहा कर दिया है. गगनप्रीत तिहाड़ जेल में बंद थीं. उन्होंने धौलाकुआं इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की बाइक को टक्कर मार दी थी. जिसमें अधिकारी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी.

इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि जो CCTV वीडियो कोर्ट में पेश किया गया, वह FIR से मेल नहीं खा रहा था. पटियाला हाउस कोर्ट 1 लाख का बेलबॉन्ड और दो श्योरिटी जमा करने की शर्त पर गगनप्रीत को जमानत दी है. कोर्ट ने शर्त रखी है कि आरोपी गगनप्रीत कौर को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और प्रत्येक सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होना होगा.

दुर्घटना स्थल का सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद कोर्ट ने हादसे के तुरंत बाद एक एंबुलेंस के आने के बावजूद घायल को नहीं उठाए जाने पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि 30 सेकंड के अंदर एंबुलेंस आ गई थी, फिर तुरंत अस्पताल क्यों नहीं जाया गया? कोर्ट ने पुलिस से भी पूछा कि आखिर जब एंबुलेंस को बेस हॉस्पिटल जाना था तो उसने क्यों नहीं घायल को उठाया?

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार

पुलिस की ओर से पेश वकील ने कहा कि एंबुलेंस को शव ले जाना था. इस बीच कोर्ट ने कहा कि जिस सवारी से ले जाया गया उससे तो बेहतर एंबुलेंस थी. अगर इंसान बेहोश है, तो कैसे कहेगा कि मेरी हेल्प करो? इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा कि एंबुलेंस वाले के खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? यह अपने आप में 304 का मामला बनता है.

कब हुआ था हादसा?

बता दें कि दिल्ली के धौलाकुआं इलाके में 14 सितंबर को हुए सड़क हादसे में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुई थीं. नवजोत सिंह पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से दर्शन करके घर लौट रहे थे. रास्ते में धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी. इस BMW को गगनप्रीत चला रही थी.

