G20 Summit: दिल्ली में 'लॉकडाउन' होगा या नहीं, अब दिल्ली पुलिस ने ही बता दी सच्चाई

डीएनए हिंदी: दिल्ली में होने जा रहे G20 सम्मेलन से पहले ट्रैफिक प्लान और संभावित लॉकडाउन जैसी स्थिति को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. 8, 9 और 10 सितंबर के लिए जारी किए गए ट्रैफिक प्लान को लेकर लोगों के मन में शंका है कि कहीं पूरी दिल्ली बंद तो नहीं हो जाएगी. अब दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके बताया है कि दिल्ली में किसी तरह का 'लॉकडाउन' नहीं होगा इसलिए चिंता करने की बात नहीं है. इस मौके पर मेट्रो सेवा भी जारी रहेगी और आप ट्रेन भी पकड़ पाएंगे. बस आपको इतना काम करना है कि आपको हर चीज की जानकारी जुटाकर ही निकलना है.

लोगों तक सटीक और रियल टाइम जानकारी पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक वर्चुअल हेल्प डेस्क भी तैयार की है. इसकी मदद से आप दिल्ली के ट्रैफिक की स्थिति, सड़कों के बंद या चालू होने की जानकारी, कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड जोन की जानकारी और होटल, अस्पताल और वेन्यू और अन्य जगहों की सटीक जानकारी ले सकते हैं. दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने पर समस्या का सामना न करना पड़े.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर के लेक्चरर की नौकरी बहाल, अनुच्छेद 370 पर SC में पेशी की वजह से हुए थे सस्पेंड

Dear Delhiites,



Don't panic at all! There is no lockdown.



Just keep yourself updated with traffic information available on @dtpftraffic's Virtual Help Desk: https://t.co/YfjQJYjzU0 or download @Mappls from https://t.co/xuYe7gNslA.#G20Summit pic.twitter.com/1FoOFelK3f