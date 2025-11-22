G20 Summit 2025 आज से शुरू! भारत का प्रतिनिधित्व करने साउथ अफ्रीका पहुंचे PM मोदी; किन वैश्विक चुनौतियों पर होगा महामंथन?

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है. PM मोदी पहुंचे, जहां वह 'वसुधैव कुटुम्बकम' के सिद्धांत पर वैश्विक सहयोग की भारत की सोच साझा करेंगे. सम्मेलन की थीम 'एकजुटता, समानता और सततता' है.

G20 Summit 2025: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आज से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है. इस बार का आयोजन ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर हो रहा है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में शामिल होने के लिए शुक्रवार शाम जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां वह वैश्विक सहयोग और भारत की नीतियों पर प्रमुख चर्चा करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी का 'वसुधैव कुटुम्बकम' संदेश

जोहान्सबर्ग पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक मंच पर भारत की सोच को साझा करने की बात कही. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की यह सोच 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के सिद्धांत पर आधारित है. पीएम मोदी ने कहा कि वह इस मंच का उपयोग विकासशील देशों के मुद्दों को उठाने के लिए करेंगे.

पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अफ्रीका की धरती पर G20 सम्मेलन का आयोजन अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत की 2023 G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी, जो विकासशील देशों के लिए एक बड़ा मील का पत्थर था.

द्विपक्षीय मुलाकातों का एजेंडा

इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकातें प्रस्तावित हैं. इनमें सबसे अहम बातचीत जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ तय है, जिनसे पीएम मोदी शिखर सम्मेलन से इतर विशेष बैठक करेंगे. पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से भी मुलाकात की. उन्होंने फिनटेक, सोशल मीडिया, कृषि-तकनीक, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नवाचार पर चर्चा की. उन्होंने इन उद्यमियों को भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने तथा मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया.

ऑस्ट्रेलिया के PM के साथ बातचीत

जोहान्सबर्ग पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ से द्विपक्षीय बातचीत की. दोनों नेताओं ने भारत-ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी के पांच वर्ष पूरे होने पर संतोष व्यक्त किया. बातचीत में रक्षा-सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों, व्यापार, निवेश और जनता से जनता के संबंधों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की गई.

G20 सम्मेलन के साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 नवंबर तक होने वाले छठे IBSA (भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे. यह मंच तीन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है.

